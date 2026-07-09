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        Iğdır FK, 2 futbolcuyu kadrosuna kattı

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Alagöz Holding Iğdır FK, iki futbolcuyu kadrosuna kattığını duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2026 - 19:21 Güncelleme:
        Iğdır FK, 2 futbolcuyu kadrosuna kattı

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Alagöz Holding Iğdır FK, iki futbolcuyu kadrosuna kattığını duyurdu.

        Yeşil-beyazlı ekipten yapılan açıklamaya göre, yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren Iğdır ekibi, transfer çalışmalarına da devam ediyor.

        Açıklamada, 3. Lig ekiplerinden Bornova 1877 SK forması giyen Ertuğrul Yıldırım ile 4+1, Trendyol 1. Lig ekiplerinden Boluspor forması giyen Devran Şenyurt ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.



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