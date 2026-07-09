Iğdır FK, 2 futbolcuyu kadrosuna kattı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Alagöz Holding Iğdır FK, iki futbolcuyu kadrosuna kattığını duyurdu.



Yeşil-beyazlı ekipten yapılan açıklamaya göre, yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren Iğdır ekibi, transfer çalışmalarına da devam ediyor.



Açıklamada, 3. Lig ekiplerinden Bornova 1877 SK forması giyen Ertuğrul Yıldırım ile 4+1, Trendyol 1. Lig ekiplerinden Boluspor forması giyen Devran Şenyurt ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.







