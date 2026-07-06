Iğdır FK, Ahmet Köse ve Kouagba'yı renklerine bağladı

Trendyol 1. Lig ekibi Alagöz Holding Iğdır FK, Ahmet Köse ve Loic Robert Kouagba'yı transfer etti.



Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe'den sağ bek Ahmet Köse ile 3 yıllık, Boluspor'dan stoper Loic Robert Kouagba ile 2 yıllık sözleşme imzalandı.

