Iğdır FK, Ahmet Köse ve Kouagba'yı renklerine bağladı
Trendyol 1. Lig ekibi Alagöz Holding Iğdır FK, Ahmet Köse ve Loic Robert Kouagba'yı transfer etti.
Giriş: 06.07.2026 - 19:27 Güncelleme:
Trendyol 1. Lig ekibi Alagöz Holding Iğdır FK, Ahmet Köse ve Loic Robert Kouagba'yı transfer etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe'den sağ bek Ahmet Köse ile 3 yıllık, Boluspor'dan stoper Loic Robert Kouagba ile 2 yıllık sözleşme imzalandı.
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