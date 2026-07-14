Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Iğdır Haberleri Iğdır FK, Dino Hotic ile Soner Gönül'ü kadrosuna kattı

        Iğdır FK, Dino Hotic ile Soner Gönül'ü kadrosuna kattı

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Alagöz Holding Iğdır FK, iki futbolcuyu kadrosuna kattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2026 - 19:21 Güncelleme:
        Iğdır FK, Dino Hotic ile Soner Gönül'ü kadrosuna kattı

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Alagöz Holding Iğdır FK, iki futbolcuyu kadrosuna kattı.

        Yeşil-beyazlı ekipten yapılan açıklamaya göre yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren Iğdır ekibi, Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bodrum FK forması giyen Dino Hotic ve Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor forması giyen Soner Gönül ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        En düşük emekli aylığı maddesi komisyondan geçti
        En düşük emekli aylığı maddesi komisyondan geçti
        ABD-İran hattında tansiyon yükseldi
        ABD-İran hattında tansiyon yükseldi
        Trossard Beşiktaş için İstanbul'da!
        Trossard Beşiktaş için İstanbul'da!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 15 Temmuz mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 15 Temmuz mesajı
        OECD raporu: Türkiye son 5 yılda reel ücret artışında ilk sırada
        OECD raporu: Türkiye son 5 yılda reel ücret artışında ilk sırada
        Sanayiciye 250 milyar liralık yeni kredi paketi
        Sanayiciye 250 milyar liralık yeni kredi paketi
        Greenwood formayı giydi!
        Greenwood formayı giydi!
        Özel'den çağrı heyeti başvurusu
        Özel'den çağrı heyeti başvurusu
        AHBAP soruşturmasında 2'nci dalga
        AHBAP soruşturmasında 2'nci dalga
        Dünya Kupası'nda ilk finalist belli oluyor!
        Dünya Kupası'nda ilk finalist belli oluyor!
        Fed'den iddialı enflasyon açıklaması
        Fed'den iddialı enflasyon açıklaması
        AK Parti'den 18 maddelik çocuk paketi: İşte teklifin tüm detayları
        AK Parti'den 18 maddelik çocuk paketi: İşte teklifin tüm detayları
        Nilüfer'in kızı Ayşe Nazlı evlendi
        Nilüfer'in kızı Ayşe Nazlı evlendi
        Serveti ortaya çıktı
        Serveti ortaya çıktı
        Gözaltı öncesi görüntüleri ortaya çıktı
        Gözaltı öncesi görüntüleri ortaya çıktı
        Okan Buruk'tan transfer sözleri!
        Okan Buruk'tan transfer sözleri!
        "Vurgun" şakası yeniden gündemde
        "Vurgun" şakası yeniden gündemde
        Dünyayı bekleyen yeni tehlike: Petrol değil, motorin krizi kapıda
        Dünyayı bekleyen yeni tehlike: Petrol değil, motorin krizi kapıda
        "128 milyon Euro borcu 53'e düşürdük!"
        "128 milyon Euro borcu 53'e düşürdük!"
        Yeni trend: Gizli seyahat
        Yeni trend: Gizli seyahat

        Benzer Haberler

        Iğdır'ın verimli arazilerinde hububat hasadı başladı
        Iğdır'ın verimli arazilerinde hububat hasadı başladı
        Iğdır'da yağışların ardından Kafkas Kelerleri ortaya çıktı
        Iğdır'da yağışların ardından Kafkas Kelerleri ortaya çıktı
        Iğdır'da şehit aileleri ve gaziler onuruna yemek düzenlendi
        Iğdır'da şehit aileleri ve gaziler onuruna yemek düzenlendi
        Iğdır'da '15 Temmuz Anma Çadırı' ziyarete açıldı
        Iğdır'da '15 Temmuz Anma Çadırı' ziyarete açıldı
        Hobi olarak birkaç kazla üretime başladı şimdi kaz çiftliği işletiyor
        Hobi olarak birkaç kazla üretime başladı şimdi kaz çiftliği işletiyor
        Tenis tutkunları her yıl kayısı hasadında yurdun en doğusunda buluşuyor
        Tenis tutkunları her yıl kayısı hasadında yurdun en doğusunda buluşuyor