Iğdır merkezli 4 ilde uyuşturucu operasyonu: 10 kişi tutuklandı

Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, Iğdır merkezli 4 ilde 11 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 11 şüpheliden 10’u tutuklanırken, operasyonlarda çeşitli uyuşturucu maddeler ve suç unsurları ele geçirildi.

Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik 3 ay boyunca teknik ve fiziki takip yürütüldü.Çalışmalar sonucunda uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yaptığı tespit edilen 11 şüphelinin yakalanması amacıyla Iğdır merkezli olmak üzere Denizli, Amasya ve Bayburt'ta toplam 11 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında ayrıca 27 kişi hakkında, Türk Ceza Kanunu'nun 191'inci maddesi uyarınca kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak suçundan adli işlem yapıldı. Soruşturma süresince ve operasyon günü gerçekleştirilen aramalarda 22 gram esrar, 86 gram metamfetamin, 16 adet Lyrica sentetik ecza, 1 adet PGN 300 sentetik ecza, 1 hassas terazi, uyuşturucu madde kullanımına yarayan çok sayıda aparat ve 11 cep telefonu ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 11 şüpheliden 10'u çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bir şüpheli ise hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakıldı.