Iğdır Valisi Taşolar Ağrı Dağı'ndaki karakolları inceledi
Iğdır Valisi Mustafa Fırat Taşolar, Ağrı Dağı'ndaki jandarma karakollarını inceledi.
Giriş: 12.06.2026 - 11:03 Güncelleme:
Iğdır Valisi Mustafa Fırat Taşolar, Ağrı Dağı'ndaki jandarma karakollarını inceledi.
Taşolar, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Özden ile Türkiye-İran sınırındaki Gürgüre Üs Bölgesi'ni ziyaret etti.
Daha sonra Ağrı Dağı'nın 2 bin rakımında yer alan Yenidoğan ve Korhan karakol komutanlıklarını da gezen Taşolar, askerlerle sohbet edip fotoğraf çektirdi.
Taşolar, Suveren Jandarma Komando Tabur Komutanlığı'nda da Mehmetçik'le bir araya geldi.
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