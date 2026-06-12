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        Iğdır Valisi Taşolar Ağrı Dağı'ndaki karakolları inceledi

        Iğdır Valisi Mustafa Fırat Taşolar, Ağrı Dağı'ndaki jandarma karakollarını inceledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2026 - 11:03 Güncelleme:
        Iğdır Valisi Taşolar Ağrı Dağı'ndaki karakolları inceledi

        Iğdır Valisi Mustafa Fırat Taşolar, Ağrı Dağı'ndaki jandarma karakollarını inceledi.

        Taşolar, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Özden ile Türkiye-İran sınırındaki Gürgüre Üs Bölgesi'ni ziyaret etti.

        Daha sonra Ağrı Dağı'nın 2 bin rakımında yer alan Yenidoğan ve Korhan karakol komutanlıklarını da gezen Taşolar, askerlerle sohbet edip fotoğraf çektirdi.

        Taşolar, Suveren Jandarma Komando Tabur Komutanlığı'nda da Mehmetçik'le bir araya geldi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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