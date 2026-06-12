Iğdır Valisi Taşolar Ağrı Dağı'ndaki karakolları inceledi

Iğdır Valisi Mustafa Fırat Taşolar, Ağrı Dağı'ndaki jandarma karakollarını inceledi.



Taşolar, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Özden ile Türkiye-İran sınırındaki Gürgüre Üs Bölgesi'ni ziyaret etti.



Daha sonra Ağrı Dağı'nın 2 bin rakımında yer alan Yenidoğan ve Korhan karakol komutanlıklarını da gezen Taşolar, askerlerle sohbet edip fotoğraf çektirdi.



Taşolar, Suveren Jandarma Komando Tabur Komutanlığı'nda da Mehmetçik'le bir araya geldi.

