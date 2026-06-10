Iğdır'daki Testere Vadisi doğa severleri ağırlıyor

Iğdır'ın Tuzluca ilçesindeki Testere Vadisi, doğal güzellikleri ve zorlu yürüyüş parkurlarıyla yılın her mevsimi doğaseverleri ağırlıyor. Adını testereyi andıran kaya oluşumlarından alan vadi, akarsuları, bitki örtüsü ve kayalıklarıyla dikkat çekiyor. Bölge, doğa yürüyüşü ve dağcılık faaliyetlerine elverişli yapısıyla ziyaretçileri ağırlıyor. Iğdır Dağ Safari Dağcılık Kulübü üyeleri de vadide yürüyüş gerçekleştirdi.

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