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        Iğdır'daki Testere Vadisi doğa severleri ağırlıyor

        Iğdır'ın Tuzluca ilçesindeki Testere Vadisi, doğal güzellikleri ve zorlu yürüyüş parkurlarıyla yılın her mevsimi doğaseverleri ağırlıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2026 - 18:40 Güncelleme:
        Iğdır'daki Testere Vadisi doğa severleri ağırlıyor

        Iğdır'ın Tuzluca ilçesindeki Testere Vadisi, doğal güzellikleri ve zorlu yürüyüş parkurlarıyla yılın her mevsimi doğaseverleri ağırlıyor.

        Adını testereyi andıran kaya oluşumlarından alan vadi, akarsuları, bitki örtüsü ve kayalıklarıyla dikkat çekiyor.

        Bölge, doğa yürüyüşü ve dağcılık faaliyetlerine elverişli yapısıyla ziyaretçileri ağırlıyor.

        Iğdır Dağ Safari Dağcılık Kulübü üyeleri de vadide yürüyüş gerçekleştirdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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