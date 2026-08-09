Iğdır'da 140 gazeteci Tuz Mağaraları ile Gökkuşağı Tepeleri'ni gezdi

Türkiye İnternet Gazeteciliği Derneğince (TİGAD) Iğdır'da düzenlenen Dijital Medya Çalıştayı'na katılan 140 gazeteci, kentin doğal güzellikleri arasında yer alan Tuzluca ilçesindeki Tuz Mağaraları ile Gökkuşağı Tepeleri'ni ziyaret etti.



Gazeteciler, Vali Mustafa Fırat Taşolar ve Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Gürel'in de katılımıyla Tuzluca ilçesindeki doğal ve turistik alanları gezdi.



Yerin yaklaşık 80 metre altındaki Tuz Mağaraları'nı gezerek ilgililerden bilgi alan katılımcılar, kaya tuzunun bulunduğu alanları görüntüledikten sonra Gökkuşağı Tepeleri'ne geçerek renkli tepeler arasındaki doğal güzellikleri fotoğrafladı.



TİGAD Genel Başkanı Okan Geçgel, düzenledikleri çalıştaylar ile şehirlerin kültürel ve turistik yerlerini gözlemlediklerini söyledi.



Gözlemlenen bölgelerin haberlerle tanıtıldığını belirten Geçgel, "Iğdır Tuzluca'daki Tuz Mağarası'nın içerisindeyiz. Burada olmaktan memnunuz. Herkes gelsin, Tuz Mağarası'nı görsün." dedi.



Çalıştay için kente gelen gazetecilerden Emine Tuncay da "Iğdır bizi büyüledi. Gökkuşağı Tepeleri'nde keşif yaptık, inanılmaz güzeldi. Yol boyunca izlediğimiz o pembe kır çiçekleri büyüleyiciydi. Şimdi de Tuz Mağaraları'ndayız. Böyle hayal etmiyordum, Tuz Mağaraları için Iğdır'a gelinebilir. Büyülendik resmen, herkese tavsiye ediyorum. Gidince de tanıtım için elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.

