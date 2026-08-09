Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Iğdır Haberleri Iğdır'da 140 gazeteci Tuz Mağaraları ile Gökkuşağı Tepeleri'ni gezdi

        Iğdır'da 140 gazeteci Tuz Mağaraları ile Gökkuşağı Tepeleri'ni gezdi

        Türkiye İnternet Gazeteciliği Derneğince (TİGAD) Iğdır'da düzenlenen Dijital Medya Çalıştayı'na katılan 140 gazeteci, kentin doğal güzellikleri arasında yer alan Tuzluca ilçesindeki Tuz Mağaraları ile Gökkuşağı Tepeleri'ni ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.08.2026 - 16:01 Güncelleme:
        Iğdır'da 140 gazeteci Tuz Mağaraları ile Gökkuşağı Tepeleri'ni gezdi

        Türkiye İnternet Gazeteciliği Derneğince (TİGAD) Iğdır'da düzenlenen Dijital Medya Çalıştayı'na katılan 140 gazeteci, kentin doğal güzellikleri arasında yer alan Tuzluca ilçesindeki Tuz Mağaraları ile Gökkuşağı Tepeleri'ni ziyaret etti.

        Gazeteciler, Vali Mustafa Fırat Taşolar ve Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Gürel'in de katılımıyla Tuzluca ilçesindeki doğal ve turistik alanları gezdi.

        Yerin yaklaşık 80 metre altındaki Tuz Mağaraları'nı gezerek ilgililerden bilgi alan katılımcılar, kaya tuzunun bulunduğu alanları görüntüledikten sonra Gökkuşağı Tepeleri'ne geçerek renkli tepeler arasındaki doğal güzellikleri fotoğrafladı.

        TİGAD Genel Başkanı Okan Geçgel, düzenledikleri çalıştaylar ile şehirlerin kültürel ve turistik yerlerini gözlemlediklerini söyledi.

        Gözlemlenen bölgelerin haberlerle tanıtıldığını belirten Geçgel, "Iğdır Tuzluca'daki Tuz Mağarası'nın içerisindeyiz. Burada olmaktan memnunuz. Herkes gelsin, Tuz Mağarası'nı görsün." dedi.

        Çalıştay için kente gelen gazetecilerden Emine Tuncay da "Iğdır bizi büyüledi. Gökkuşağı Tepeleri'nde keşif yaptık, inanılmaz güzeldi. Yol boyunca izlediğimiz o pembe kır çiçekleri büyüleyiciydi. Şimdi de Tuz Mağaraları'ndayız. Böyle hayal etmiyordum, Tuz Mağaraları için Iğdır'a gelinebilir. Büyülendik resmen, herkese tavsiye ediyorum. Gidince de tanıtım için elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Çarşaf giyip husumetlisini vurdu! Takside kelepçe!
        Çarşaf giyip husumetlisini vurdu! Takside kelepçe!
        Ablasını kurtarmaya çalışan Arif, kurtarılamadı
        Ablasını kurtarmaya çalışan Arif, kurtarılamadı
        Gazze'deki ateşkesin ikinci aşaması planını reddetti
        Gazze'deki ateşkesin ikinci aşaması planını reddetti
        İran: ABD ile müzakere yürütmüyoruz
        İran: ABD ile müzakere yürütmüyoruz
        Lokomotiv'den Batrakov açıklaması!
        Lokomotiv'den Batrakov açıklaması!
        Vahşetin ifadesi! Bedriye Karaçay'ın katilinden kan donduran itiraf!
        Vahşetin ifadesi! Bedriye Karaçay'ın katilinden kan donduran itiraf!
        Fenerbahçe'den Ueda'ya resmi teklif!
        Fenerbahçe'den Ueda'ya resmi teklif!
        Beşiktaş'a Gineli santrfor!
        Beşiktaş'a Gineli santrfor!
        Biden'ın kanserinin yayıldığı açıklandı
        Biden'ın kanserinin yayıldığı açıklandı
        Mücteba Hamaney'in "ilk videosu" gizemi bitirmedi
        Mücteba Hamaney'in "ilk videosu" gizemi bitirmedi
        Ünlülerden Cansever'e veda
        Ünlülerden Cansever'e veda
        Görme engelli kişi metro raylarına düştü!
        Görme engelli kişi metro raylarına düştü!
        Onu tanımak neredeyse imkansız
        Onu tanımak neredeyse imkansız
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        Pentagon'dan mühimmat stoku için hamle
        Pentagon'dan mühimmat stoku için hamle
        Takipçilerine tepki: Asıl ben sizi istemiyorum!
        Takipçilerine tepki: Asıl ben sizi istemiyorum!
        Bir kültürümüz hızla aşınıyor
        Bir kültürümüz hızla aşınıyor
        Bu manzara mantık sınırlarını zorluyor!
        Bu manzara mantık sınırlarını zorluyor!
        "Annelikte başarısız oldum"
        "Annelikte başarısız oldum"
        Dikkatinizi sonuna kadar zorlayacak 10 bulmaca!
        Dikkatinizi sonuna kadar zorlayacak 10 bulmaca!

        Benzer Haberler

        TİGAD çalıştayına katılan gazeteciler Tuzluca Tuz Mağarası'nda halay çekti
        TİGAD çalıştayına katılan gazeteciler Tuzluca Tuz Mağarası'nda halay çekti
        TİGAD'ın 13. Dijital Medya Çalıştayı kapsamında gazeteciler Tuzluca'yı ziya...
        TİGAD'ın 13. Dijital Medya Çalıştayı kapsamında gazeteciler Tuzluca'yı ziya...
        Adalet Bakanı Akın Gürlek, Iğdır'da ziyaretlerde bulundu
        Adalet Bakanı Akın Gürlek, Iğdır'da ziyaretlerde bulundu
        Bakan Gürlek: Artık suç örgütleri ve illegal yapılanmaların bir adım önünde...
        Bakan Gürlek: Artık suç örgütleri ve illegal yapılanmaların bir adım önünde...
        Bakan Gürlek: "Türkiye artık eski Türkiye değil. Eski Türkiye'de şahıslar g...
        Bakan Gürlek: "Türkiye artık eski Türkiye değil. Eski Türkiye'de şahıslar g...
        Adalet Bakanı Akın Gürlek, Iğdır Valiliği'nde konuştu:
        Adalet Bakanı Akın Gürlek, Iğdır Valiliği'nde konuştu: