Iğdır’da "16. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi" başladı.

Iğdır Üniversitesi ve Avrasya Tarım Ekonomistleri Derneği (ATED) işbirliğiyle düzenlenen kongrenin ilk oturumu Karaağaç Yerleşkesi'ndeki 15 Temmuz Şehitleri Konferans Salonu'nda düzenlendi.

Kongreye, Vali Mustafa Fırat Taşolar, Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Gürel, İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Tingiş, farklı üniversitelerden akademisyenler, Tarım ve Orman Bakanlığı görevlileri ile ilgililer katıldı.

Ulusal kalkınmada tarımın stratejik rolünün bilimsel perspektifle ele alınması amaçlanan kongrede, akademisyenler ve uzmanlar, tarımın geleceğine dair fikir alışverişinde bulundu.

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Rektör Prof. Dr. Gürel, kongrede yaptığı konuşmada, Iğdır'ın tarım için oldukça elverişli coğrafi şartlara ve iklim koşullarına sahip olduğunu söyledi.

Tarımın ülkenin kalkınması açısından son derece önemli olduğunu ifade eden Gürel, "Ülkemizin ve dünyamızın küresel ölçekte en stratejik alanı haline gelen tarım ekonomisinin yarınlarını, gıda güvencesini ve sürdürülebilir kalkınma modellerini hep birlikte şekillendirmek adına çok kıymetli bir adım atıyoruz. Dünyanın iklim değişikliği, hızlı nüfus artışı ve tedarik zinciri krizleriyle karşı karşıya olduğu bu kritik dönemde tarımsal üretimin bilimsel esaslara ve ekonomik akla dayandırılması artık bir tercih değil, milli bir zorunluluktur." dedi.

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Kongre yarın düzenlenecek ikinci oturumla sona erecek.