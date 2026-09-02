Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Iğdır Haberleri Iğdır'da "16. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi" başladı

        Iğdır'da "16. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi" başladı

        Iğdır'da "16. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi" başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.09.2026 - 13:31 Güncelleme:
        Iğdır'da "16. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi" başladı

        Iğdır’da "16. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi" başladı.

        Iğdır Üniversitesi ve Avrasya Tarım Ekonomistleri Derneği (ATED) işbirliğiyle düzenlenen kongrenin ilk oturumu Karaağaç Yerleşkesi'ndeki 15 Temmuz Şehitleri Konferans Salonu'nda düzenlendi.

        Kongreye, Vali Mustafa Fırat Taşolar, Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Gürel, İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Tingiş, farklı üniversitelerden akademisyenler, Tarım ve Orman Bakanlığı görevlileri ile ilgililer katıldı.

        Ulusal kalkınmada tarımın stratejik rolünün bilimsel perspektifle ele alınması amaçlanan kongrede, akademisyenler ve uzmanlar, tarımın geleceğine dair fikir alışverişinde bulundu.

        REKLAM

        Rektör Prof. Dr. Gürel, kongrede yaptığı konuşmada, Iğdır'ın tarım için oldukça elverişli coğrafi şartlara ve iklim koşullarına sahip olduğunu söyledi.

        Tarımın ülkenin kalkınması açısından son derece önemli olduğunu ifade eden Gürel, "Ülkemizin ve dünyamızın küresel ölçekte en stratejik alanı haline gelen tarım ekonomisinin yarınlarını, gıda güvencesini ve sürdürülebilir kalkınma modellerini hep birlikte şekillendirmek adına çok kıymetli bir adım atıyoruz. Dünyanın iklim değişikliği, hızlı nüfus artışı ve tedarik zinciri krizleriyle karşı karşıya olduğu bu kritik dönemde tarımsal üretimin bilimsel esaslara ve ekonomik akla dayandırılması artık bir tercih değil, milli bir zorunluluktur." dedi.

        REKLAM

        Kongre yarın düzenlenecek ikinci oturumla sona erecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kırgızistan dönüşü açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kırgızistan dönüşü açıklamalar
        Silivri'de iki gemi çarpıştı! Bir gemideki personelle iletişim yok
        Silivri'de iki gemi çarpıştı! Bir gemideki personelle iletişim yok
        Marmara'da 2 gemi çarpıştı
        Marmara'da 2 gemi çarpıştı
        Denizaltındaki İHA: Rov araçları
        Denizaltındaki İHA: Rov araçları
        Girne'de batan gemiye ulaşıldı
        Girne'de batan gemiye ulaşıldı
        Beşiktaş, Nicolas Raskin ile anlaşmaya yakın!
        Beşiktaş, Nicolas Raskin ile anlaşmaya yakın!
        Melih Gökçek ifadeye çağrıldı
        Melih Gökçek ifadeye çağrıldı
        Premier Lig'de transfer çılgınlığı!
        Premier Lig'de transfer çılgınlığı!
        İstanbul Havalimanı'nın 4. pisti için geri sayım
        İstanbul Havalimanı'nın 4. pisti için geri sayım
        Seri katil! Fethi Dağlı’nın üçüncü cinayeti de ortaya çıktı
        Seri katil! Fethi Dağlı’nın üçüncü cinayeti de ortaya çıktı
        Fahriye'den manidar paylaşımlar
        Fahriye'den manidar paylaşımlar
        Ağustos'ta en çok hangi markalar satıldı?
        Ağustos'ta en çok hangi markalar satıldı?
        Kadıköy'de 31 milyar liralık derbi!
        Kadıköy'de 31 milyar liralık derbi!
        Hiç tanımadığı adamı bıçakladı, yakalanınca "Game Over" deyip teslim oldu
        Hiç tanımadığı adamı bıçakladı, yakalanınca "Game Over" deyip teslim oldu
        Eylülde akıllı telefon yağmuru
        Eylülde akıllı telefon yağmuru
        Son bekar tatili
        Son bekar tatili
        Bitshiabu, Galatasaray için İstanbul'da!
        Bitshiabu, Galatasaray için İstanbul'da!
        "Süreci atlattım"
        "Süreci atlattım"
        Can yeleğini çıkarıp kızına giydirdi, kendisi dalgalara kapıldı!
        Can yeleğini çıkarıp kızına giydirdi, kendisi dalgalara kapıldı!
        Çocuklar için zayıflama ilacı dönemi
        Çocuklar için zayıflama ilacı dönemi

        Benzer Haberler

        Iğdır'da banka ve kredi kartı operasyonunda yakalanan 5 zanlı tutuklandı
        Iğdır'da banka ve kredi kartı operasyonunda yakalanan 5 zanlı tutuklandı
        Iğdır'da Tekelti Dağı'nda mahsur kalan dağcı kurtarıldı
        Iğdır'da Tekelti Dağı'nda mahsur kalan dağcı kurtarıldı
        Iğdır'da sel nedeniyle kapanan 14 köy yolu yeniden ulaşıma açıldı
        Iğdır'da sel nedeniyle kapanan 14 köy yolu yeniden ulaşıma açıldı
        Iğdır'da siber suç operasyonu: 6 şüpheliden 5'i tutuklandı
        Iğdır'da siber suç operasyonu: 6 şüpheliden 5'i tutuklandı
        Iğdır'da seyir halindeki tankerin lastikleri alev aldı
        Iğdır'da seyir halindeki tankerin lastikleri alev aldı
        Iğdır'da leyleklerin böcek avı kamerada
        Iğdır'da leyleklerin böcek avı kamerada