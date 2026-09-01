Iğdır'da sel nedeniyle kapanan 14 köy yolu yeniden ulaşıma açıldı
Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde sağanağın ardından sel ve heyelan nedeniyle ulaşıma kapanan 14 köy yolu, İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmasıyla yeniden ulaşıma açıldı.
Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde sağanağın ardından sel ve heyelan nedeniyle ulaşıma kapanan 14 köy yolu, İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmasıyla yeniden ulaşıma açıldı.
Kent genelinde etkili olan sağanak nedeniyle Aras Dağları'nda sel ve heyelan meydana geldi.
Sağanağın ardından yaşanan sel nedeniyle Kandilli, Ünlendi, Alçalı, Kayaören, Karacaören, Canderviş, Adalet, Laleli, Nahırkıran, Taşköprü, Badilli, Unbulak, Başsinek ve Zarafğane köy yolları ulaşıma kapandı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Iğdır İl Özel İdaresi ekipleri, iş makineleriyle yürüttükleri yoğun çalışma sonucu yolları temizleyerek yeniden ulaşıma açtı.
Ekiplerin bölgede yol düzenleme ve bakım çalışmaları sürüyor.
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