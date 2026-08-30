Iğdır'da 30 dağcı Zafer Bayramı'nı Tekelti Dağı'nın zirvesinde kutladı

Şehitler için saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı okuyan dağcılar, günün anlam ve önemine dikkati çekmek amacıyla zirvede Türk bayraklarıyla fotoğraf çektirdi.

Iğdır ve Ağrı'dan 30 dağcı, Zafer Bayramı dolayısıyla Tuzluca ilçesindeki 2 bin 550 metre rakımlı Tekelti Dağı'na tırmanmak için bir araya geldi.

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