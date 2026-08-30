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        Iğdır'da 30 dağcı Zafer Bayramı'nı Tekelti Dağı'nın zirvesinde kutladı

        Iğdır'da 30 dağcı, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yılı kutlamaları kapsamında Tekelti Dağı'na tırmandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2026 - 16:30 Güncelleme:
        Iğdır'da 30 dağcı Zafer Bayramı'nı Tekelti Dağı'nın zirvesinde kutladı

        Iğdır'da 30 dağcı, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yılı kutlamaları kapsamında Tekelti Dağı'na tırmandı.

        Iğdır ve Ağrı'dan 30 dağcı, Zafer Bayramı dolayısıyla Tuzluca ilçesindeki 2 bin 550 metre rakımlı Tekelti Dağı'na tırmanmak için bir araya geldi.

        Zirveye çıkmak için hazırlıklarını tamamlayan grup, dağın eteklerindeki Akoluk köyünden tırmanışa başladı.

        Yaklaşık 4 saat süren zorlu tırmanışın ardından zirveye ulaşan dağcılar, burada Türk bayraklarını açarak 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı.

        Şehitler için saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı okuyan dağcılar, günün anlam ve önemine dikkati çekmek amacıyla zirvede Türk bayraklarıyla fotoğraf çektirdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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