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        Iğdır'da aranan firari jandarma ekiplerince yakalandı

        Iğdır'da hırsızlık suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari jandarma ekiplerince yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2026 - 13:31 Güncelleme:
        Iğdır'da aranan firari jandarma ekiplerince yakalandı

        Iğdır'da hırsızlık suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari jandarma ekiplerince yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekibi, "nitelikli hırsızlık" suçundan aranan ve hakkında 11 yıl 3 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.D'nin yakalanması için çalışma başlattı.

        Ekiplerce bir adrese düzenlenen operasyonda yakalanan M.D, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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