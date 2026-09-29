Iğdır'da aranan firari jandarma ekiplerince yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekibi, "nitelikli hırsızlık" suçundan aranan ve hakkında 11 yıl 3 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.D'nin yakalanması için çalışma başlattı.

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