Iğdır'da bıçak tehdidiyle telefon gasp eden şüpheli tutuklandı

Iğdır'da bir vatandaşı bıçakla tehdit ederek cep telefonunu gasp eden şüpheli, polis ekiplerinin 6 saatlik kamera görüntülerini incelemesi sonucu yakalanarak tutuklandı. Gasp edilen telefon sahibine teslim edildi.

Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana gelen cep telefonu gaspı olayının aydınlatılması için çalışma başlattı. Bir vatandaşın tanımadığı bir şahıs tarafından bıçakla tehdit edilerek cep telefonunun zorla alındığı olayla ilgili saha çalışmaları ve kamera incelemeleri gerçekleştirildi. Ekipler tarafından 6 saatlik kamera görüntüsünün incelenmesi sonucunda şüphelinin S.B. (33) olduğu tespit edildi. Düzenlenen çalışma sonucunda yakalanarak gözaltına alınan şüpheli, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

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Öte yandan, gasp edilen cep telefonu şüphelinin üzerinden ele geçirilerek sahibine teslim edildi.