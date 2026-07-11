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        Iğdır'da düzenlenen Kayısı Cup Tenis Turnuvası tamamlandı

        Iğdır'da bu yıl 6'ncısı düzenlenen "Kayısı Cup Tenis Turnuvası", oynanan final maçlarıyla tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2026 - 20:00 Güncelleme:
        Iğdır'da düzenlenen Kayısı Cup Tenis Turnuvası tamamlandı

        Iğdır'da bu yıl 6'ncısı düzenlenen "Kayısı Cup Tenis Turnuvası", oynanan final maçlarıyla tamamlandı.

        Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) ile Iğdır Gençlik ve Spor Müdürlüğünce, sporun tabana yayılması ve bölgenin tanıtımı amacıyla, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yerleşkesindeki tenis kortlarında düzenlenen turnuvaya, 40 ilden 88 erkek, 88 kadın olmak üzere 176 sporcu katıldı.

        Kıyasıya mücadelenin verildiği müsabakalarda tek erkeklerde Çağan Çelik, tek kadınlarda Derin Deniz Keser, çift erkeklerde Çağan Çelik-Sarp Akan Ercan, çift kadınlarda Piraye Özdemir-Derin Deniz Keser şampiyon oldu.

        Turnuvanın en centilmen sporcusu ödülünü ise Muhammet Kefeli aldı.

        Dereceye giren sporculara ödüllerini Iğdır Valisi Mustafa Fırat Taşolar ve protokol üyeleri verdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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