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        Iğdır'da heyelanın kapattığı yol ulaşıma açıldı

        Iğdır'da meydana gelen heyelan nedeniyle kapanan yol yeniden ulaşıma açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.06.2026 - 15:50 Güncelleme:
        Iğdır'da heyelanın kapattığı yol ulaşıma açıldı

        Iğdır'da meydana gelen heyelan nedeniyle kapanan yol yeniden ulaşıma açıldı.

        Tuzluca ilçesine bağlı Çiçekli köyünün yolu, yer altından çıkan doğal kaynak suyu nedeniyle oluşan heyelanla ulaşıma kapandı.

        Durumun bildirilmesi üzerine Iğdır İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, mücadele çalışması başlattı.

        Ekiplerce sürdürülen çalışmanın ardından heyelanın getirdiği toprak bulunduğu yerden kaldırılıp yol onarılarak yeniden ulaşıma açıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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