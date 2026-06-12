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        Haberler Yerel Haberler Iğdır Haberleri Iğdır'da yıldırım isabet eden çoban yaralandı, koyunlar telef oldu

        Iğdır'da yıldırım isabet eden çoban yaralandı, koyunlar telef oldu

        Iğdır'da yıldırım isabet eden çoban yaralandı, koyunlar telef oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2026 - 23:35 Güncelleme:
        Iğdır'da yıldırım isabet eden çoban yaralandı, koyunlar telef oldu

        Iğdır'da yıldırım isabet eden çoban yaralandı, koyunlar telef oldu.

        Ağrı Dağı eteklerindeki Serdarbulak Yaylası'nda koyunlarını otlatan Cemil Aktaş (41), sürüsüyle birlikte sağanağa yakalandı.

        Otlayan koyun sürüsüne yıldırım isabet etmesi sonucu Aktaş yaralandı, çok sayıda küçükbaş hayvan telef oldu.

        Aktaş, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler tarafından Iğdır Nevruz Erez Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Öte yandan Aralık ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle kapanan Adetli, Aratan ve Karahacılı köylerinin yolları, Iğdır İl Özel İdaresi ekiplerince ulaşıma açıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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