Iğdır'da yıldırım isabet eden çoban yaralandı, koyunlar telef oldu.



Ağrı Dağı eteklerindeki Serdarbulak Yaylası'nda koyunlarını otlatan Cemil Aktaş (41), sürüsüyle birlikte sağanağa yakalandı.



Otlayan koyun sürüsüne yıldırım isabet etmesi sonucu Aktaş yaralandı, çok sayıda küçükbaş hayvan telef oldu.



Aktaş, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler tarafından Iğdır Nevruz Erez Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Öte yandan Aralık ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle kapanan Adetli, Aratan ve Karahacılı köylerinin yolları, Iğdır İl Özel İdaresi ekiplerince ulaşıma açıldı.

