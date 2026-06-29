Iğdır'da karpuz hasadı başladı

Iğdır'da karpuz hasadı yapılmaya başlandı.



Oba köyünde düzenlenen hasat programına, Vali Mustafa Fırat Taşolar, Cumhuriyet Başsavcısı Meriç Dede, Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Gürel, İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Tingiş, vatandaşlar ve üreticiler katıldı.



Karpuz tarlasını gezen Vali Taşolar ve beraberindekiler, ilk karpuz hasadını yaptı.



Toplanan karpuzları kamyonete yükleyerek çiftçilere yardım eden Vali Taşolar, üreticilerle bir süre sohbet etti.



Üreticilerden Alican Akçan, Iğdır karpuzunun yoğun talep gördüğünü söyledi.



İlk olarak şehirdeki esnaflara ürün verdiklerini belirten Akçan, "Doğu Anadolu'nun tüm illerinden, Karadeniz Bölgesi'ne kadar şu anda talep var. Şu an ilk olarak iç piyasaya veriyoruz. Hatta bazı vatandaşlarımız da karpuz yeni çıktığı için kendi araçlarıyla almaya geliyor. O kadar yakıt yakıp ikişer tane alıp gidiyorlar." dedi.

