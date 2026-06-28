Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Iğdır Haberleri TÜBİTAK dereceli projeyle, atıklardan ses, ısı ve depreme dayanıklı yalıtım levhası geliştirdiler

        TÜBİTAK dereceli projeyle, atıklardan ses, ısı ve depreme dayanıklı yalıtım levhası geliştirdiler

        HÜSEYİN YILDIZ - TÜBİTAK'ın ortaokul öğrencilerine yönelik proje yarışmasında fizik alanında Türkiye ikincisi olan Iğdırlı öğrenciler, organik atıkları kullanarak depreme dayanıklı, ses, ısı ve elektromanyetik dalga yalıtımı sağlayan biyokompozit levha geliştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2026 - 11:18 Güncelleme:
        TÜBİTAK dereceli projeyle, atıklardan ses, ısı ve depreme dayanıklı yalıtım levhası geliştirdiler

        HÜSEYİN YILDIZ - TÜBİTAK'ın ortaokul öğrencilerine yönelik proje yarışmasında fizik alanında Türkiye ikincisi olan Iğdırlı öğrenciler, organik atıkları kullanarak depreme dayanıklı, ses, ısı ve elektromanyetik dalga yalıtımı sağlayan biyokompozit levha geliştirdi.

        Iğdır Azer-İshak Yaycılı Bilim ve Sanat Merkezi öğrencileri, sıfır atık anlayışıyla yürüttükleri projede, Ağrı Dağı eteklerinde yetiştirilen koyunlardan elde edilen yün, Tuzluca ilçesinin kil toprağı ile meyve suyu üretiminin ardından atık olarak kalan kiraz çekirdeklerini kullanarak çevre dostu bir yalıtım levhası geliştirdi.

        Tamamı doğal malzemelerden oluşan levha, küflenmeyi önlemek amacıyla portakal ve limon kabuklarından elde edilen D-limonenle kaplandı.

        Iğdır Üniversitesinde yapılan laboratuvar testlerinde levhanın santimetrekare başına 13,2 kilograma kadar baskıya dayanabildiği tespit edildi.

        Geliştirdikleri projeyle TÜBİTAK'ın 2204 B Ortaokul Öğrencileri Proje Araştırma Yarışması, Türkiye finallerinde fizik alanında ikincilik elde eden öğrenciler, ürünün yapı sektöründe kullanılabilecek çevreci bir alternatif olmasını hedefliyor.

        Proje danışmanı öğretmen Özlem Demirtaş, AA muhabirine, geliştirdikleri biyokompozit levhanın tamamen organik atıklardan üretildiğini söyledi.

        Levhanın kiraz çekirdeği, koyun yünü ve kil toprağından oluştuğunu belirten Demirtaş, "Hem ısı hem ses yalıtımı sağlayan hem de elektromanyetik dalgaları sönümleyen bir malzeme geliştirdik. Üç nokta eğilme testlerinde yaklaşık 13,2 kilograma kadar yük taşıyabildiğini gördük. Bu da depreme karşı dayanıklılığını ortaya koydu." dedi.

        Projeyle TÜBİTAK Türkiye ikinciliği elde ettiklerini dile getiren Demirtaş, organik atıkların yapı malzemesi olarak değerlendirilmesine yönelik dünyadaki çalışmaları örnek aldıklarını ifade etti.

        - "Amacımız kentteki doğal atıkları ekonomiye kazandırmak"

        Iğdır'ın önemli bir sıfır atık potansiyeline sahip olduğunu vurgulayan Demirtaş, "Amacımız kentteki doğal atıkları ekonomiye kazandırmak. İnşaat mühendisleriyle de görüştük. Malzemeyi başarılı buldular ve geliştirilebilir, uygulanabilir hale gelmesi için destek vereceklerini söylediler." diye konuştu.

        Projede görev alan öğrencilerden Sarı Almak da kil toprağını ısı ve ses yalıtımındaki başarısı, koyun yününü ise hem çevreye bırakıldığında oluşturduğu atığı değerlendirmek hem de yüksek yalıtım özelliği nedeniyle tercih ettiklerini anlattı.

        Kiraz çekirdeğinin odunsu yapısıyla ısı yalıtımına katkı sağladığını belirten Almak, tarihi Horasan harcından ilham alarak karışıma süt proteini (kazein) eklediklerini, doğal malzemelerin bozulmasını önlemek amacıyla da D-limonen kullandıklarını söyledi.

        Öğrencilerden Asel Sare Karaca ise levhanın suya dayanıklılığını artırmak için keten yağı, biyolojik dayanıklılık ve yangın direncini yükseltmek için de boraks kullandıklarını ifade etti.

        Yaptıkları karşılaştırmalı testlerde biyokompozit levhanın piyasada yaygın kullanılan strafor köpüğe göre daha iyi performans gösterdiğini aktaran Karaca, "Numunemiz ısıyı daha iyi tuttu, sesi daha iyi soğurdu ve nemi daha iyi dengeledi. Elektromanyetik dalga sönümlenme testlerinde ise dalgaları 3 bin 162 kat daha iyi soğurduğunu tespit ettik." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kadir İnanır'a veda ediliyor
        Kadir İnanır'a veda ediliyor
        Muhittin Böcek'ten ek ifade: "Adaylık için İmamoğlu'na 5 milyon euro verdim"
        Muhittin Böcek'ten ek ifade: "Adaylık için İmamoğlu'na 5 milyon euro verdim"
        ABD'den İran'a saldırı
        ABD'den İran'a saldırı
        Panoramik asansörde facia! 35 metreden düştü!
        Panoramik asansörde facia! 35 metreden düştü!
        Gazi Koşusu 100. kez koşulacak!
        Gazi Koşusu 100. kez koşulacak!
        İntermodal taşımacılıkta yeni dönem: TIR dorseleri raylarda taşınacak
        İntermodal taşımacılıkta yeni dönem: TIR dorseleri raylarda taşınacak
        İstanbul'da sokakta taciz iddiası! Fırında ekmek yaparken yakalandı!
        İstanbul'da sokakta taciz iddiası! Fırında ekmek yaparken yakalandı!
        Entübe halde geldi, 18. yaş gününü kutlayarak çıktı
        Entübe halde geldi, 18. yaş gününü kutlayarak çıktı
        Avrupa'da sıcak hava dalgası!
        Avrupa'da sıcak hava dalgası!
        İşte Dünya Kupası'nda son 32 eşleşmeleri!
        İşte Dünya Kupası'nda son 32 eşleşmeleri!
        Messi rekor kırdı, Arjantin kayıpsız turladı!
        Messi rekor kırdı, Arjantin kayıpsız turladı!
        Türkiye'nin laboratuvarıydı
        Türkiye'nin laboratuvarıydı
        Rapçi oluyor
        Rapçi oluyor
        İkinci yeğen mutluluğu
        İkinci yeğen mutluluğu
        Kolombiya ile Portekiz yenişemedi
        Kolombiya ile Portekiz yenişemedi
        Yaz tatilinde çocuklarla yapılabilecek 15 bütçe dostu aktivite
        Yaz tatilinde çocuklarla yapılabilecek 15 bütçe dostu aktivite
        Turizmin karanlık tarafı Dua Lipa ile yeniden göründü
        Turizmin karanlık tarafı Dua Lipa ile yeniden göründü
        İstanbul'un en iyi koşu rotaları!
        İstanbul'un en iyi koşu rotaları!
        Hepsini doğru bulmak dikkat istiyor!
        Hepsini doğru bulmak dikkat istiyor!
        Tahkim'den Mert Hakan kararı!
        Tahkim'den Mert Hakan kararı!

        Benzer Haberler

        Iğdır'da eve girmeye çalışan yılanı çıplak elle yakaladı
        Iğdır'da eve girmeye çalışan yılanı çıplak elle yakaladı
        Iğdır'da Türk Kara Kuvvetlerinin 2235'inci kuruluş yıl dönümü törenle kutla...
        Iğdır'da Türk Kara Kuvvetlerinin 2235'inci kuruluş yıl dönümü törenle kutla...
        Iğdır'da 2,5 yaşındaki çocuk sulama kanalına düştü
        Iğdır'da 2,5 yaşındaki çocuk sulama kanalına düştü
        Iğdır'da Aşura matemi
        Iğdır'da Aşura matemi
        Iğdır'da Kerbela şehitleri anıldı
        Iğdır'da Kerbela şehitleri anıldı
        Iğdır'da Kerbela şehitleri anıldı
        Iğdır'da Kerbela şehitleri anıldı