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        TRT Sinema Tırı Iğdır'da çocuklarla buluştu

        Iğdır'da çocuklar, TRT tarafından hayata geçirilen Mobil Sinema Tırı Projesi kapsamında sinema keyfi yaşadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2026 - 17:36 Güncelleme:
        TRT Sinema Tırı Iğdır'da çocuklarla buluştu

        Iğdır'da çocuklar, TRT tarafından hayata geçirilen Mobil Sinema Tırı Projesi kapsamında sinema keyfi yaşadı.

        TRT Genel Müdürlüğünce kırsal bölgelerde yaşayan ve sinemaya erişim imkanı sınırlı olan çocukları beyaz perdeyle buluşturmak amacıyla hazırlanan Mobil Sinema Tırı, Iğdır 100. Yıl Kütüphanesi önünde konuşlandırıldı.

        Yağmurlu havaya rağmen çocuklar ve ailelerinden ilgi gören tırda katılımcılar, TRT'nin sevilen animasyon yapımlarını izleme fırsatı buldu.

        Çocuklardan Ali İbrahim Kaçak, sırasını bekleyerek izlediği iki filmin de güzel olduğunu belirterek, "En sevdiğim Rafadan Tayfa'ydı. Çok güzeldi, her yıl böyle bir etkinlik olsa keşke. Çocuklara bu kadar değer verilmesi insanı mutlu ediyor." dedi.

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        Çocuklarıyla etkinliğe katılan vatandaşlardan Atiye Güzelsoy da Iğdır'da sinema imkanının bulunmadığını dile getirerek, "Çocuklarımız zaten sinemadan mahrum kalıyor. Böyle bir etkinliğin olması çocuklarımız adına çok güzel. Sık sık olursa çok seviniriz. Çocuklarımız da çok mutlu olurlar. TRT'ye çok teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

        Velilerden Muhsin Tekkan ise çocuklarını sinemaya getirdiğini aktararak, TRT ekibine teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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