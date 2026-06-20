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        TÜBİTAK dereceli projeyle Iğdır'ın zenginlikleri dijital platformla dünyaya tanıtılıyor

        HÜSEYİN YILDIZ - Iğdır'da lise öğrencilerinin hazırladığı internet sitesiyle kentin tarihi, doğal ve kültürel zenginlikleri dijital ortamda yerli ve yabancı ziyaretçilere tanıtılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.06.2026 - 11:05 Güncelleme:
        TÜBİTAK dereceli projeyle Iğdır'ın zenginlikleri dijital platformla dünyaya tanıtılıyor

        HÜSEYİN YILDIZ - Iğdır'da lise öğrencilerinin hazırladığı internet sitesiyle kentin tarihi, doğal ve kültürel zenginlikleri dijital ortamda yerli ve yabancı ziyaretçilere tanıtılıyor.

        Iğdır Azer-İshak Yaycılı Bilim ve Sanat Merkezi'nde eğitim gören öğrenciler, kentin turizm potansiyelini daha geniş kitlelere ulaştırmak amacıyla "Nuh'un Topraklarında" adlı dijital tanıtım projesini hayata geçirdi.

        Öğrenciler, yazılımını kendilerinin geliştirdiği "www.nuhuntopraklarinda.com" adlı internet sitesinde tarihi ve turistik mekanlar, yöresel yemekler, coğrafi işaretli ürünler ile kentin kültürel değerlerine ilişkin fotoğraf ve videolar hazırladı.

        "Gidilecek yerler", "Yöresel yemekler" ve "Yöresel ürünler" başlıkları altında hazırlanan içeriklerde, ziyaret noktalarının konum bilgileri de harita üzerinden paylaşıldı. Türkçe ve İngilizce seçenekleri bulunan sitedeki videolar ise öğrenciler tarafından çekilip iki dilde altyazıyla yayımlanıyor.

        Projeyle TÜBİTAK yarışmasında Erzurum bölge birincisi olan öğrenciler, Türkiye finallerinde de üçüncülük elde etti.

        Öğrenciler ayrıca internet sitesinin karekodunun yer aldığı kartvizitleri kentteki otellere dağıtarak, Iğdır'a gelen yerli ve yabancı turistlerin platforma kolayca ulaşmasını sağlıyor.

        Projenin danışman öğretmeni Çilen Gülsün Turan, AA muhabirine, hazırlanan çalışmaların "Nuh'un Topraklarında" mottosuyla hazırlandığını söyledi.

        Turan, "Iğdır coğrafyasına ve kültürüne hayran kaldığım bir şehir oldu, kalıcı izli bir materyal bırakmak istedik. Burada öğrencilerimle araştırmalar yaptık, dünyada iki önemli gemi olduğunu tespit ettik. Bunlardan birisi 'Titanik', ikincisi de Nuh'un gemisiydi. Ağrı Dağı'nda olduğu efsanesi, ki artık bu daha da kanıtlı bir şekilde karşımıza çıkıyor. Bu sebeple Nuh'un gemisi." dedi.

        - "Artık küçük şehir algısını yıktığımızı düşünüyorum"

        Iğdır'ı bilmeyenlerin genelde küçük ve çok da kültürel özellikleri olmayan bir şehir gibi tanımlandıklarını belirten Turan, şunları kaydetti:

        "Yarışmalarla Iğdır şehrimizi hemen hemen tüm Türkiye'ye tanıtmış olduk. Küçük bir şehir olarak bilinirken artık küçük şehir algısını yıktığımızı düşünüyorum. Yöre halkında ve öğrencilerde de çok güzel dönüşler aldık. Bir de sitemizin iki dilli olmasını istedik. Türkçe ve İngilizce turistlere hitap ediyor. Otellerle görüşmeler yaptık. Otel müdürlerinden de 'Misafirler geliyorlardı ama nereye göndereceğimizi bilemiyorduk. Artık bunu gösteririz. Nereye gezmek isterlerse oraya gidebilir.' şeklinde dönüşler aldığımız için, turistlere de hitap eden bir çalışma ortaya koyduk."

        Öğrencilerden Hümeyra Sever de "Iğdır aslında harika bir turizm potansiyeline ve eşsiz bir coğrafi konuma sahiptir. Ancak dijital görünürlüğü yüksek olmadığı için bu pek tanınmamakta. Biz de dijital görünürlüğünü artırmak ve diğer ikincil destinasyonlara ilham olmak için bir web sitesi tasarladık." diye konuştu.

        Sitenin detaylarını anlatan 11. sınıf öğrencisi Elanur Aray, "Sitemizde bulunan bütün videoları biz çektik. Türkçe ve İngilizce olarak alt yazıları ekledik. Ayrıca gidilecek yerler kısmında ve haritada gör kısmına lokasyonlarını ekledik. Yöresel yemeklerde ve yöresel ürünlerde coğrafi işaretli olan ürünlerimizi de belirttik." ifadelerini kullandı.

        Feyza Nur Arat ise site hakkında vatandaşlardan görüş ve öneri alarak şehir için iyi bir çalışma ortaya koyduklarını belirtti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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