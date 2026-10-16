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        Dünya Etnospor Birliği Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, Isparta'da konuştu:

        Dünya Etnospor Birliği Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, gençlerin kolay yoldan başarı elde etmeyi değil, emek vererek büyük hedeflere ulaşmayı amaçlaması gerektiğini belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2026 - 13:08 Güncelleme:
        Dünya Etnospor Birliği Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, Isparta'da konuştu:

        Dünya Etnospor Birliği Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, gençlerin kolay yoldan başarı elde etmeyi değil, emek vererek büyük hedeflere ulaşmayı amaçlaması gerektiğini belirtti.

        Erdoğan, Süleyman Demirel Üniversitesinin (SDÜ) 2026-2027 Akademik Yılı açılış törenine katıldı.

        Törende konuşan Erdoğan, Türkiye'de son 23 yılda üniversitelerin sayısı ve niteliğinin arttığını, araştırma bütçelerindeki gelişmelerin uluslararası sıralamalara da yansıdığını söyledi.

        Türkiye'nin 20 yılda mevcut kazanımlarının üzerine yenilerini ekleyeceğini ifade eden Erdoğan, üniversitelerin akademik çalışmaların yanı sıra ahlaklı bireyler yetiştirmeye de odaklanması gerektiğini vurguladı.

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        Dünyada savaşlar, zulüm ve gelir dağılımındaki adaletsizliklerin sürdüğüne dikkati çeken Erdoğan, üniversitelerin araştırma ve akademik faaliyetlerini daha ahlaklı bireylerin yetişmesine katkı sağlayacak şekilde yürütmesinin önemine işaret etti.

        - "Geleneksel sporlar kültürümüzün bir parçası"

        SDÜ'nün kültür ve kimliğin korunmasına yönelik çalışmalarını takdir ettiğini belirten Erdoğan, üniversitedeki Etnospor Topluluğu'nun kısa sürede 1000'i aşkın üyeye ulaşmasından memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

        Üniversitede Etnospor dersinin seçmeli olarak okutulmasının, diğer üniversitelere de örnek olmasını temenni eden Erdoğan, şöyle konuştu:

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        "Dünya Etnospor Birliği olarak 10 yılı aşkın, Okçular Vakfı'nda 13 yıl olmak üzere Türkiye'de ve dünyada geleneksel sporların yaygınlaşması ve popülerleşmesiyle ilgili çalışmalar yapıyoruz."

        Etnosporun yalnızca spordan ibaret olmadığını, kültürün korunması ve geleceğe taşınması açısından da önem taşıdığını belirten Erdoğan, bu çalışmaların Türkiye Yüzyılı hedeflerine katkı sunduğunu kaydetti.

        - "Gerçek başarı sabır ve emek ister"

        Sosyal medyada kolay kazanılan paraların ve kısa sürede elde edilen şöhretin öne çıkarılmasının gençler açısından risk oluşturduğunu ifade eden Erdoğan, gençlerin hedeflerine ulaşmak için sabırla çalışması gerektiğini söyledi.

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        Erdoğan, şunları kaydetti:

        "Oysa gerçek başarı sabır, emek ve süreklilik ister. Bizim kolay yoldan köşeyi dönmenin hesabını yapan gençlerden ziyade çok çalışmayı göze almış, zorluklarla mücadele etmeye hazır, büyük hedefler için emek vermeye istekli gençlere ihtiyacımız var."

        Gençlerin dünyayı tanıyan, kendi kültüründen beslenen, özgür fikirler geliştiren ve hedefleri için çalışan bireyler olması gerektiğini belirten Erdoğan, 2026-2027 akademik yılının hayırlı olmasını diledi.

        Programın sonunda Erdoğan'a üniversite tarafından Toplumsal Katkı Ödülü verildi. Ödül ve hediye takdimi, SDÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Saltan ve Isparta Valisi Abdullah Erin tarafından yapıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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