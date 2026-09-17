Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Isparta Haberleri Eğirdir Gölü'ndeki Yeşilada sonbaharda havadan görüntülendi

        Eğirdir Gölü'ndeki Yeşilada sonbaharda havadan görüntülendi

        Isparta'daki Eğirdir Gölü'nde bulunan Yeşilada, sonbaharda havadan görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.09.2026 - 09:56 Güncelleme:
        Eğirdir Gölü'ndeki Yeşilada sonbaharda havadan görüntülendi

        Isparta'daki Eğirdir Gölü'nde bulunan Yeşilada, sonbaharda havadan görüntülendi.

        Şehir merkezine 1,5 kilometre uzaklıkta bulunan 9 hektarlık tatlı su yarımadası Yeşilada'da, taş temelli ahşap evlerin yanı sıra yerli ve yabancı turistlere hizmet veren balık lokantaları ve pansiyonlar bulunuyor.

        Aya Stefanos Kilisesi'nin de içinde olduğu ada, ekolojik güzellikleriyle de ziyaretçilerin beğenisini topluyor.

        Eğirdir ilçe merkezinden Yeşilada'ya uzanan güzergahta bulunan Eğirdir Kalesi ile Atatürk'e hediye edilen Can Ada, bölgenin öne çıkan noktaları arasında yer alıyor.

        Eğirdir ve Yeşilada, yıl boyunca yerli ve yabancı turistler ile fotoğrafseverlerin ilgisini çekiyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Finansal İstikrar Komitesi'nden fon açıklaması
        Finansal İstikrar Komitesi'nden fon açıklaması
        TCMB'den likidite adımı
        TCMB'den likidite adımı
        Kozinoğlu soruşturmasında yeni gözaltılar
        Kozinoğlu soruşturmasında yeni gözaltılar
        SPK'dan 'tedbir' açıklaması
        SPK'dan 'tedbir' açıklaması
        Batrakov çok kalmayacak!
        Batrakov çok kalmayacak!
        Cansu öğretmen 3 aylık anneydi
        Cansu öğretmen 3 aylık anneydi
        Kartal, Avrupa'da sahne alıyor!
        Kartal, Avrupa'da sahne alıyor!
        Ailesini katleden cani koca yakalandı!
        Ailesini katleden cani koca yakalandı!
        Demet Akalın tacize uğradı
        Demet Akalın tacize uğradı
        Konut satışlarında gerileme
        Konut satışlarında gerileme
        Koruma desteği
        Koruma desteği
        Eşine "eşek" diyen kocayı Yargıtay affetmedi
        Eşine "eşek" diyen kocayı Yargıtay affetmedi
        Kolombiya Cumhurbaşkanı açıkladı... Türk iş insanının uçağı bulundu
        Kolombiya Cumhurbaşkanı açıkladı... Türk iş insanının uçağı bulundu
        Münir Canar vefat etti
        Münir Canar vefat etti
        Büşra bebeğin annesi ve babası tutuklandı
        Büşra bebeğin annesi ve babası tutuklandı
        Yalnızlık tehdit ediyor
        Yalnızlık tehdit ediyor
        Çimento sektörü aklandı
        Çimento sektörü aklandı
        12 il için sarı kod! Kuvvetli sağanak yağmur etkili olacak
        12 il için sarı kod! Kuvvetli sağanak yağmur etkili olacak
        Netanyahu'nun tutuklanma endişesi
        Netanyahu'nun tutuklanma endişesi
        Çatışmalar şiddetlendi, Yemen'de binlerce kişi etkilendi
        Çatışmalar şiddetlendi, Yemen'de binlerce kişi etkilendi

        Benzer Haberler

        Isparta'nın yaylalarındaki yılkı atları havadan görüntülendi
        Isparta'nın yaylalarındaki yılkı atları havadan görüntülendi
        Isparta'da ahududu seralarında hasat yapılıyor
        Isparta'da ahududu seralarında hasat yapılıyor
        Isparta'da saman yüklü tır seyir halindeyken alev aldı
        Isparta'da saman yüklü tır seyir halindeyken alev aldı
        Yalvaç'taki yargılamaların hızı Türkiye'ye örnek oluyor Isparta'da çocuğa y...
        Yalvaç'taki yargılamaların hızı Türkiye'ye örnek oluyor Isparta'da çocuğa y...
        Yalvaç'ta otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
        Yalvaç'ta otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
        Zabıta amirliğine terfi eden personelin rütbesini Başkan Başdeğirmen taktı
        Zabıta amirliğine terfi eden personelin rütbesini Başkan Başdeğirmen taktı