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        "Gül Mevsimi" sergisi Eğirdir'de sanat severlerin beğenisine sunuldu

        Türkiye İş Bankası bünyesindeki İş Sanat'ın Anadolu Sergileri kapsamında hazırladığı "Gül Mevsimi" sergisi, Isparta'nın Eğirdir ilçesinde sanatseverlerle buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2026 - 21:17 Güncelleme:
        "Gül Mevsimi" sergisi Eğirdir'de sanat severlerin beğenisine sunuldu

        Türkiye İş Bankası bünyesindeki İş Sanat'ın Anadolu Sergileri kapsamında hazırladığı "Gül Mevsimi" sergisi, Isparta'nın Eğirdir ilçesinde sanatseverlerle buluştu.


        İş Bankası Sanat Eserleri Koleksiyonu'ndan derlenen eserlerin yer aldığı seçki, 27-28 Haziran tarihlerinde İş Bankası Eğirdir Şubesinde ziyarete açıldı.

        Isparta ile özdeşleşen güllerin sanatın farklı yorumlarıyla buluştuğu sergide, İbrahim Çallı, İbrahim Safi, Nazlı Ecevit, Naci Kalmukoğlu, Nimet Berdan, Abdullah Meriçadalı ve Münip Özben'in eserleri ile Nurettin Ergüven'in peyzaj çalışmaları yer alıyor.

        Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi Kurucu Küratörü Gül İrepoğlu, AA muhabirine, Türkiye İş Bankasının bu sergileri 1 yıldır devam ettirdiğini söyledi.

        Sergilerin özellikle cumartesi ve pazar günleri açıldığını belirten İrepoplu, "Bu sergi her şehrin özelliklerine göre bir konsept taşıyor. Buradaki sergimize aklımıza güller geliyor." dedi.

        Temmuz 2025'te başlayan Anadolu Sergileri projesi, bugüne kadar Türkiye'nin farklı şehirlerinde sanatseverlerle buluşarak 6 bini aşkın ziyaretçiye ulaştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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