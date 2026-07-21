GÜNCELLEME - Isparta'da çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde komşular arasında çıkan, 1 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin de ağır yaralandığı kavgaya ilişkin yakalanan şüpheli tutuklandı.



Hamam Mahallesi Çakırlar Sokak'ta, Nurettin Y. (20) ile Yüksel U. (59) ve Çilem Ç. (38) arasında gürültü nedeniyle tartışma çıktı.



Kavgaya dönüşen olayda Nurettin Y, bıçakla Yüksel U. ile Çilem Ç'yi yaraladı.



İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Sağlık ekiplerince Eğirdir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Yüksel U, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



Durumu ağır olan Çilem Ç'nin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.



Gözaltına alınan şüpheli Nurettin Y, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

