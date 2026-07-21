Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Isparta Haberleri GÜNCELLEME - Isparta'da çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        GÜNCELLEME - Isparta'da çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Isparta'nın Eğirdir ilçesinde komşular arasında çıkan, 1 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin de ağır yaralandığı kavgaya ilişkin yakalanan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2026 - 18:36 Güncelleme:
        GÜNCELLEME - Isparta'da çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Isparta'nın Eğirdir ilçesinde komşular arasında çıkan, 1 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin de ağır yaralandığı kavgaya ilişkin yakalanan şüpheli tutuklandı.

        Hamam Mahallesi Çakırlar Sokak'ta, Nurettin Y. (20) ile Yüksel U. (59) ve Çilem Ç. (38) arasında gürültü nedeniyle tartışma çıktı.

        Kavgaya dönüşen olayda Nurettin Y, bıçakla Yüksel U. ile Çilem Ç'yi yaraladı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince Eğirdir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Yüksel U, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Durumu ağır olan Çilem Ç'nin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

        Gözaltına alınan şüpheli Nurettin Y, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump'tan İran mesajı: Yeni tesisi vuracağız
        Trump'tan İran mesajı: Yeni tesisi vuracağız
        Kurtulmuş'tan çerçeve yasa turu
        Kurtulmuş'tan çerçeve yasa turu
        G.Saray, Lemina'yla uzattı!
        G.Saray, Lemina'yla uzattı!
        Özel'den CHP'ye veda
        Özel'den CHP'ye veda
        Beşiktaş'ta ayrılıklar devam edecek!
        Beşiktaş'ta ayrılıklar devam edecek!
        Oğuzhan Uğur'un ifadesi ortaya çıktı
        Oğuzhan Uğur'un ifadesi ortaya çıktı
        Bugün Ne Oldu? 21 Temmuz 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 21 Temmuz 2026 haberleri
        Galatsaray'da Bruno olmazsa Diaz!
        Galatsaray'da Bruno olmazsa Diaz!
        Anneyi öldürdü, piyanist kızını ağır yaraladı!
        Anneyi öldürdü, piyanist kızını ağır yaraladı!
        "Bana dilencilik gibi geliyor"
        "Bana dilencilik gibi geliyor"
        "Trump-Netanyahu görüşmesini engellemeye çalışıyor"
        "Trump-Netanyahu görüşmesini engellemeye çalışıyor"
        DOA'da toplu iade açıklaması
        DOA'da toplu iade açıklaması
        İşte Süper Lig'de uygulanacak yeni kurallar!
        İşte Süper Lig'de uygulanacak yeni kurallar!
        YKS'de Fransızca alanında Türkiye birincisi oldu, tıp okuyacak
        YKS'de Fransızca alanında Türkiye birincisi oldu, tıp okuyacak
        YKS birincileri açıklandı: İşte o iller!
        YKS birincileri açıklandı: İşte o iller!
        Kadıköy'de ilk 11'ler belli oldu!
        Kadıköy'de ilk 11'ler belli oldu!
        Dünyanın ilk selfie'sini çeken kişi kimdi?
        Dünyanın ilk selfie'sini çeken kişi kimdi?
        Gülistan Doku hamile miydi? Arkadaşının ifadesi ortaya çıktı
        Gülistan Doku hamile miydi? Arkadaşının ifadesi ortaya çıktı
        İspanya, Dünya Kupası zaferini kutladı
        İspanya, Dünya Kupası zaferini kutladı
        Final maçının perde arkası
        Final maçının perde arkası

        Benzer Haberler

        Gürültü nedeniyle tartıştıkları komşunun bıçakladığı anne öldü, kızı ağır y...
        Gürültü nedeniyle tartıştıkları komşunun bıçakladığı anne öldü, kızı ağır y...
        Ters yönden gelen alkollü sürücü servis minibüsüne çarptı
        Ters yönden gelen alkollü sürücü servis minibüsüne çarptı
        Yalvaç'ta otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 1 yaralı
        Yalvaç'ta otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 1 yaralı
        Isparta'da jandarmadan kaçak kazı operasyonu
        Isparta'da jandarmadan kaçak kazı operasyonu
        Eğirdir'de komşuların gürültü kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı
        Eğirdir'de komşuların gürültü kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı
        Gürültü nedeniyle tartıştıkları komşunun bıçakladığı anne öldü, kızı ağır y...
        Gürültü nedeniyle tartıştıkları komşunun bıçakladığı anne öldü, kızı ağır y...