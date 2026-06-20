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        Haberler Yerel Haberler Isparta Haberleri GÜNCELLEME - Isparta'da tur otobüsünün devrildiği kazada 5 kişi öldü, 25 kişi yaralandı

        GÜNCELLEME - Isparta'da tur otobüsünün devrildiği kazada 5 kişi öldü, 25 kişi yaralandı

        Isparta'nın Gelendost ilçesinde tur otobüsünün devrilmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.06.2026 - 22:13 Güncelleme:
        GÜNCELLEME - Isparta'da tur otobüsünün devrildiği kazada 5 kişi öldü, 25 kişi yaralandı

        Isparta'nın Gelendost ilçesinde tur otobüsünün devrilmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi yaralandı.

        Halit Emre Cengiz idaresindeki 42 BFT 431 plakalı tur otobüsü, Isparta-Konya kara yolu Bağıllı köyü mevkisinde devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, AFAD, jandarma ve polis ekibi sevk edildi.

        Kazada 4 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, 5'i ağır 26 kişi yaralandı.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

        Tedavi altına alınan yaralılardan biri, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Otobüsün, Konya'dan Isparta'ya gezi amacıyla geldiği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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