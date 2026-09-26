Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Isparta Haberleri Hayatını kaybeden oğlunun ismini yeni keşfettiği çiçek sineği türüne verdi

        Hayatını kaybeden oğlunun ismini yeni keşfettiği çiçek sineği türüne verdi

        Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü Entomoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Rüstem Hayat, bilim dünyası için yeni olan bir çiçek sineği türüne 1998 yılında hayatını kaybeden oğlu Abdullah'ın ismini verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2026 - 20:49 Güncelleme:
        Hayatını kaybeden oğlunun ismini yeni keşfettiği çiçek sineği türüne verdi

        Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü Entomoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Rüstem Hayat, bilim dünyası için yeni olan bir çiçek sineği türüne 1998 yılında hayatını kaybeden oğlu Abdullah'ın ismini verdi.

        Hayat'ın Sırbistan'ın Novi Sad Üniversitesinden bilim insanlarıyla yürüttüğü uluslararası çalışma kapsamında Türkiye'nin Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi ile Gürcistan'dan toplanan örnekler incelendi.

        Taksonomik ve sistematik değerlendirmeler sonucunda bilim dünyası için yeni bir tür olduğu belirlenen çiçek sineğine "Orthonevra abdullahi" adı verildi.

        Yaklaşık 9 ülkeden 15 bilim insanının imzasının bulunduğu çalışma, uluslararası bir dergide yayımlandı.

        REKLAM

        Yeni canlı türlerinin isimlendirilmesinde farklı yöntemler kullanıldığını belirten Hayat, değer verilen bir kişinin adının yeni bir canlıya verilebildiğini, bunun yanı sıra canlının özelliklerinin veya toplandığı bölgenin coğrafi adının da isimlendirmede kullanılabildiğini ifade etti.

        Hayat, 1998 yılında hayatını kaybeden oğlu Abdullah'ın ismini bir böceğe veya başka bir canlıya vermeyi uzun zamandır planladığını belirterek, "Onun da zamanı şimdi geldi. Dolayısıyla ben de bu ismi ona atfen verdim. Makalede de etimoloji kısmında bu ismin kökeniyle ilgili kısa bir bilgi yerleştirdim." dedi.

        Oğlunun isminin bilim dünyasında yaşamasının kendisi ve ailesi için anlamlı olduğunu dile getiren Hayat, "Öldükten sonra sanki o kişi belli bir süre unutuluyor. Gözden ırak olunca çok fazla hatırlanmıyor, belli bir süre sonra izi siliniyormuş gibi düşünülüyor. Böyle bir yol izleyerek onun biraz daha kalıcı olmasını, bilim dünyasında devamlı isminde bir yer olmasını sağladım diye düşünüyorum." ifadesini kullandı.

        REKLAM

        Bu durumun ailesi için de mutluluk verici olduğunu belirten Hayat, Abdullah isminin ailesinde özel bir yere sahip olduğunu söyledi.

        Hayat, "Rahmetli babamın ismi de aynıydı, yeğenimin de ismi aynı ve oğlumun da ismi. Hepsi bir araya gelince daha farklı bir anlam taşımış oldu." diye konuştu.

        Çiçek sinekleri üzerine 30 yılı aşkın süredir çalışma yürüttüğünü dile getiren Hayat, uluslararası bilim insanlarıyla çalışmalarının devam edeceğini kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten fon soruşturması açıklaması
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten fon soruşturması açıklaması
        Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel gözaltına alındı
        Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel gözaltına alındı
        Aziz Yıldırım genel kurulda ateş püskürdü!
        Aziz Yıldırım genel kurulda ateş püskürdü!
        Lavrov: Avrupa'yla savaşa girme niyetimiz yok
        Lavrov: Avrupa'yla savaşa girme niyetimiz yok
        Markette facia! Çakmak gazı can aldı!
        Markette facia! Çakmak gazı can aldı!
        F.Bahçe'de tarihi genel kurul!
        F.Bahçe'de tarihi genel kurul!
        Bakan Gürlek: 3 faili meçhul dosya daha aydınlatıldı
        Bakan Gürlek: 3 faili meçhul dosya daha aydınlatıldı
        İngiltere'yi sarsan Noel cinayeti! 12 bin kişinin ayakkabısına baktılar!
        İngiltere'yi sarsan Noel cinayeti! 12 bin kişinin ayakkabısına baktılar!
        Ailenin şatosunu kurtaracak
        Ailenin şatosunu kurtaracak
        G.Saray'ı bekleyen zorlu fikstür!
        G.Saray'ı bekleyen zorlu fikstür!
        İsrail'de seçim öncesi Netanyahu'ya karşı muhalefet ittifakı
        İsrail'de seçim öncesi Netanyahu'ya karşı muhalefet ittifakı
        Eski karısını sokakta kovalayıp katletti!
        Eski karısını sokakta kovalayıp katletti!
        Yapay zekayı ne kadar iyi tanıyoruz?
        Yapay zekayı ne kadar iyi tanıyoruz?
        Trump'tan Küba mesajı: Anlaşabiliriz
        Trump'tan Küba mesajı: Anlaşabiliriz
        Fatma Betül Sayan Kaya görevinden istifa etti
        Fatma Betül Sayan Kaya görevinden istifa etti
        'Muhteşem Yüzyıl' sürprizi
        'Muhteşem Yüzyıl' sürprizi
        Gereksiz bir tartışma daha
        Gereksiz bir tartışma daha
        "Akıl hastanesinde saldırıya uğradım"
        "Akıl hastanesinde saldırıya uğradım"
        Evini 24,75 milyon dolara sattı
        Evini 24,75 milyon dolara sattı
        İşte Süper Lig'in en değerli 10 ismi!
        İşte Süper Lig'in en değerli 10 ismi!

        Benzer Haberler

        Isparta'da devlet destekli bağlarda üzüm hasadı başladı
        Isparta'da devlet destekli bağlarda üzüm hasadı başladı
        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Isparta'da toplantıda konuştu:
        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Isparta'da toplantıda konuştu:
        Isparta'da "Yerel Düzey Fırtına Kaynaklı Afet Saha ve Masabaşı" tatbikatı y...
        Isparta'da "Yerel Düzey Fırtına Kaynaklı Afet Saha ve Masabaşı" tatbikatı y...
        Isparta'da otomobil ile elektrikli bisikletin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü
        Isparta'da otomobil ile elektrikli bisikletin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü
        GÜNCELLEME - Isparta'da eşini tüfekle öldüren zanlı tutuklandı
        GÜNCELLEME - Isparta'da eşini tüfekle öldüren zanlı tutuklandı
        Isparta'da mesleki eğitim öğrencisi "Yılın Çırağı" seçildi
        Isparta'da mesleki eğitim öğrencisi "Yılın Çırağı" seçildi