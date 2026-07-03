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        Isparta'da beton mikseriyle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

        Isparta'nın Gönen ilçesinde beton mikseriyle çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2026 - 21:13 Güncelleme:
        Isparta'da beton mikseriyle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

        Isparta'nın Gönen ilçesinde beton mikseriyle çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Y.G idaresindeki 32 PE 60 plakalı beton mikseri, K.B’nin kullandığı 32 ADR 929 plakalı motosikletle Afyonkarahisar-Isparta karayolu Süleyman Demirel Kavşağı'nda çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince Süleyman Demirel Araştırma ve Uygulaması Hastanesine kaldırılan K.B, burada müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Mikser sürücüsü gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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