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        Isparta'da çekici ile minibüsün çarpıştığı kazada 17 kişi yaralandı

        Isparta'da çekici ve minibüsün çarpışması sonucu 17 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2026 - 20:42 Güncelleme:
        Isparta'da çekici ile minibüsün çarpıştığı kazada 17 kişi yaralandı

        Isparta'da çekici ve minibüsün çarpışması sonucu 17 kişi yaralandı.

        Sürücüleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen çekici ile minibüs, Isparta-Afyonkarahisar kara yolu Keçiborlu-Uluborlu ilçeleri yol ayrımında çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis, jandarma, AFAD, UMKE ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan 17 kişi hastanelere sevk edildi.

        Isparta Valisi Abdullah Erin, trafik kazasının ardından olay yerine giderek incelemelerde bulundu.

        Erin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, tarım emekçisi vatandaşları taşıyan minibüs ile çekicinin karıştığı kaza üzerine ekiplerin hızla olay yerine intikal ederek müdahalede bulunduğunu belirtti.

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        Vali Erin, "Kazada yaralanan 17 vatandaşımızın hastanelere sevkleri ivedilikle sağlanmıştır. Çok şükür, yaralılarımızdan hayati tehlikesi bulunan vatandaşımız yoktur. Tüm yaralılarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, Rabb'imden acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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