Isparta'da çıkan yangında bin 150 balya kül oldu

Isparta'nın Yalvaç ilçesine bağlı Mısırlı köyünde çıkan yangında bin 150 balya yanarak kullanılamaz hale gelirken, bitişikteki evde maddi hasar meydana geldi.

Yangın, Yalvaç ilçesine bağlı Mısırlı köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Murat Yıldız'a ait balyaların bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden Yıldız'ın çocuğu, durumu açık besihanede çalışan babasına bildirdi. İhbar üzerine Yalvaç Belediyesi'ne bağlı 2 itfaiye tankeri ve bir kepçe bölgeye sevk edildi. Yaklaşık 20 dakikada köye ulaşan ekipler, yangına müdahale etti. Yaklaşık 4 saat süren çalışmalar sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ekiplerin müdahalesiyle alevlerin bitişikte bulunan tek katlı eve sıçraması önlendi.

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Yangında 450 saman balyası ile 700 yonca ve yulaf balyası olmak üzere toplam bin 150 balya yanarak kullanılamaz hale geldi. Yoğun alevlerin etkisiyle bitişikteki evin dış cephe kaplamasının bir bölümünde hasar oluşurken, pencere camı ise yüksek sıcaklık nedeniyle çatladı.

Öte yandan, yangında balyalarını kaybeden Murat Yıldız'a köy halkı tarafından saman balyası desteğinde bulunuldu.