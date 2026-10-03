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        Isparta'da Eğirdir Gölü kıyısında erkek cesedi bulundu

        Isparta'da Eğirdir Gölü kıyısında erkek cesedi bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2026 - 23:54 Güncelleme:
        Isparta'da Eğirdir Gölü kıyısında erkek cesedi bulundu

        Isparta'da Eğirdir Gölü kıyısında erkek cesedi bulundu.

        Dr. İsa Köklü Caddesi Kervansaray Mezarlığı'nın alt kısmına bakan göl kıyısında birinin hareketsiz olduğunu görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekibince yapılan kontrolde kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

        Üzerinden kimlik çıkmayan cenaze, hastane morguna götürüldü.

        Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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