Isparta'da Eğirdir Gölü kıyısında erkek cesedi bulundu
Isparta'da Eğirdir Gölü kıyısında erkek cesedi bulundu.
Isparta'da Eğirdir Gölü kıyısında erkek cesedi bulundu.
Dr. İsa Köklü Caddesi Kervansaray Mezarlığı'nın alt kısmına bakan göl kıyısında birinin hareketsiz olduğunu görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibince yapılan kontrolde kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.
Üzerinden kimlik çıkmayan cenaze, hastane morguna götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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