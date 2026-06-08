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        Isparta'da göçük altında kalan işçi yaralandı

        Isparta'da kanalizasyon çalışması sırasında toprak kayması sonucu göçük altında kalarak yaralanan işçi kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.06.2026 - 13:10 Güncelleme:
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        Isparta'da göçük altında kalan işçi yaralandı

        Isparta'da kanalizasyon çalışması sırasında toprak kayması sonucu göçük altında kalarak yaralanan işçi kurtarıldı.

        Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde sıhhi tesisatçı olarak görev yapan Recep G. kanalizasyon çalışması esnasında göçük altında kaldı.

        Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine 112 Acil Sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

        AFAD ekiplerince kurtarılan Recep G. sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Isparta Şehir Hastanesine kaldırıldı.

        Recep G'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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