Isparta'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.





Turgut K. (56) idaresindeki 33 TK 366 plakalı otomobil, Sorkuncak mevkisinde Zekiye H'nin (43) kullandığı 32 PC 792 plakalı otomobille çarpıştı.



İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.



Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Turan Taşyaran'ın (69) hayatını kaybettiği belirlendi.



Kazada sürücüler ile araçlardaki yolcular Enes K. (23), Sabriye K. (29) ve Mehmet T. (73) yaralandı.



Yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

