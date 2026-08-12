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        Isparta'da kadınların tef çalıp halkı düğünlere davet etme geleneği 300 yıldır yaşatılıyor

        Isparta'nın Keçiborlu ilçesine bağlı İncesu köyünde, kadınların sokaklarda tef çalarak halkı düğün gibi etkinliklere çağırdığı, "ünleme" adı verilen 300 yıllık gelenek sürdürülüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.08.2026 - 11:11 Güncelleme:
        Isparta'da kadınların tef çalıp halkı düğünlere davet etme geleneği 300 yıldır yaşatılıyor

        Isparta'nın Keçiborlu ilçesine bağlı İncesu köyünde, kadınların sokaklarda tef çalarak halkı düğün gibi etkinliklere çağırdığı, "ünleme" adı verilen 300 yıllık gelenek sürdürülüyor.

        Köyde düzenlenecek etkinlikler öncesinde davetiye dağıtmak yerine bir araya gelen "tefçi teyzeler", üzerine deri gerilmiş, kenarlarında küçük metal ziller bulunan ve elle çalınan bir vurmalı çalgı olan teflerle cadde ve sokakları dolaşıyor.

        Tef çalıp geleneksel ezgiler söyleyen kadınlar, köy halkını "Buyurun gelin" diyerek etkinliklere davet ediyor.

        Böylece etkinliklerin duyurusu yapılırken yüzyıllardır sürdürülen kültürel mirasın da gelecek nesillere aktarılması sağlanıyor.

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        Geleneği çocukluğundan bu yana sürdüren 75 yaşındaki Aslı Acar, tef çalma ve bir araya gelme kültürünün köy yaşamının önemli bir parçası olduğunu söyledi.

        Acar, köyde insanların bir araya gelerek eğlendiğini ve çeşitli etkinlikler düzenlediğini belirterek, "Biz tefi çocukluğumuzdan beri çalarız. Köyümüzde misafirperveriz, her zaman geleni ağırlarız. Köyde toplanırız, oynarız. Bazen Yasin okuruz, bazen oyun oynarız." dedi.

        - "Atalarımızın geleneğini yaşatmak istiyoruz"

        Tef çalan kadınlardan Asiye Demiröz de "ünleme" geleneğinin, köyün kuruluşundan bu yana devam ettiğini söyledi.

        Annesinin de geleneği sürdüren kişilerden olduğunu belirten Demiröz, "Biz de onların, atalarımızın geleneğini yaşatmak istiyoruz." diye konuştu.

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        Demiröz, düğün ve eğlencelerde köy halkını geleneksel yöntemle davet ettiklerini, bir araya geldiklerinde sohbet edip tef çalarak ezgiler söylediklerini anlattı.

        Geleneğin halen devam etmesinden mutlu ve gururlu olduklarını dile getiren Demiröz, "Geleneğimiz kaybolmadığı için çok mutluyuz, gururluyuz, devam etmesini istiyoruz, inşallah bizden sonra gelenler de devam ettirebilir." ifadelerini kullandı.

        - Gelenek sayesinde küskünlükler gideriliyor

        İncesu Köyü Muhtarı Şevket Akdağ ise köy halkının birlik ve beraberliğe önem verdiğini anlatarak, "ünleme" geleneğinin yalnızca vatandaşları etkinliklere davet etmek amacı taşımadığını söyledi.

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        Geleneğin amaçlarından birinin de köyde küs olan kişilerin barıştırılması olduğunu dile getiren Akdağ, "Köyümüzde birlik beraberliğe önem verilir. Köydeki küs olan insanların evlerine bu gelenek vesilesiyle gidilerek davet yapılır ve küskünlükler giderilir." dedi.

        Akdağ, yaklaşık 300 yıldır sürdürülen geleneğin gelecek nesillere aktarılmasının kendileri için önemli bir sorumluluk olduğunu ifade etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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