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        Isparta'da kanyondan kurtarılan 5 İHH gönüllüsü taburcu edildi

        Isparta'nın Sütçüler ilçesinde mahsur kaldıkları Yazılı Kanyon'da kurtarılan İHH gönüllü grubundan tedavisi tamalanan 5'i taburcu edildi, 5 kişi ise Isparta Şehir Hastanesine sevk edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2026 - 14:59 Güncelleme:
        Isparta'da kanyondan kurtarılan 5 İHH gönüllüsü taburcu edildi

        Isparta'nın Sütçüler ilçesinde mahsur kaldıkları Yazılı Kanyon'da kurtarılan İHH gönüllü grubundan tedavisi tamalanan 5'i taburcu edildi, 5 kişi ise Isparta Şehir Hastanesine sevk edildi.

        Ekiplerin çalışması sonucu dün gece saatlerinde kurtarılan ve Sütçüler Devlet Hastanesine kaldırılan 10 kişiden 5'i taburcu edildi. Gönüllülerden 5'inin ise tedavisinin daha donanımlı bir hastanede sürdürülmesine karar verildi. Bunun üzerine 5 kişi, Isparta Şehir Hastanesine nakledildi.

        Isparta AFAD İl Müdürü Bilal Öztürk, gazetecilere yaptığı açıklamada, zorlu kurtarma operasyonunun İçişleri Bakanlığı AFAD Başkanlığı koordinasyonu ve Isparta Valiliğinin sevk ve idaresinde yürütüldüğünü söyledi.

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        Kanyonun sarp ve engebeli arazi yapısının çalışmaları güçleştirdiğini belirten Öztürk, "Kalabalık ekipler ve teknik malzemelerle zorlu bir parkurda çalıştık. Ulaşmanın neredeyse imkansız olduğu riskli alanlarla karşılaştık. Ancak ekiplerimiz zaman zaman risk alarak çalışmalarını yürüttü. Çok şükür 10 vatandaşımıza sağ salim ulaştık." dedi.

        - Havadan ve karadan destek

        Operasyon boyunca personel, teknik ekipman ve diğer ihtiyaçların karşılandığını aktaran Öztürk, farklı illerden dağcı, su altı ve kanyon uzmanı ekiplerin koordine edildiğini, helikopter ve dronlarla da destek sağlandığını ifade etti.

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        Operasyonun sabaha kalmasını istemediklerini vurgulayan Öztürk, "Bu nedenle arkadaşlarımız riskli alanlarda teknik rotaları açarak vatandaşlarımızı güvenli bölgeye ulaştırmak için gerekli tüm çalışmaları tamamladı." ifadesini kullandı.

        - Olay

        Sütçüler ilçesindeki Yazılı Kanyon'a tatbikata giden 14 İHH gönüllüsünün 18 Ekim'de kaybolduğu ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edilmişti.

        İHA destekli çalışmalarla yeri tespit edilen gruptaki eğitmen Sinan Yavuz'un cansız bedenine ulaşılmıştı. Mahsur kalan 13 kişiden 3'ü bir süre sonra diğer 10'u ise ekiplerin uzun uğraşları sonucu kurtarılmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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