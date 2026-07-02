Isparta'da karaçam ormanları mor ve sarı çiçeklerle bezendi

Isparta'nın Eğirdir ve Aksu ilçelerinde bulunan karaçam ormanlarında açan mor ve sarı çiçekler bölgeye güzellik kattı.



Halk arasında "kanlı basıra otu" ve "sığır kuyruğu" olarak bilinen "silene compacta" ve "Verbascum thapsus" bitkileri, ormanlarda ağaçların aralarını mor ve sarı renklere bürüdü.



Bölgede yapılan orman sürümü ve seyreltme kesimi ile çiçek florasının arttığı görüldü.



Ormanın içinde mor ve sarı rengiyle boy gösteren çiçekler, fotoğraf ve doğayı sevenlerin ilgi odağı oldu.

