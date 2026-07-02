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        Isparta'da karaçam ormanları mor ve sarı çiçeklerle bezendi

        Isparta'nın Eğirdir ve Aksu ilçelerinde bulunan karaçam ormanlarında açan mor ve sarı çiçekler bölgeye güzellik kattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2026 - 11:44 Güncelleme:
        Isparta'da karaçam ormanları mor ve sarı çiçeklerle bezendi

        Isparta'nın Eğirdir ve Aksu ilçelerinde bulunan karaçam ormanlarında açan mor ve sarı çiçekler bölgeye güzellik kattı.

        Halk arasında "kanlı basıra otu" ve "sığır kuyruğu" olarak bilinen "silene compacta" ve "Verbascum thapsus" bitkileri, ormanlarda ağaçların aralarını mor ve sarı renklere bürüdü.

        Bölgede yapılan orman sürümü ve seyreltme kesimi ile çiçek florasının arttığı görüldü.

        Ormanın içinde mor ve sarı rengiyle boy gösteren çiçekler, fotoğraf ve doğayı sevenlerin ilgi odağı oldu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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