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        Isparta'da mora bürünen lavanta tarlalarında sezon başladı

        Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde lavantaların açmasıyla mora bürünen tarlalar ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2026 - 10:15 Güncelleme:
        Isparta'da mora bürünen lavanta tarlalarında sezon başladı

        Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde lavantaların açmasıyla mora bürünen tarlalar ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

        "Lavanta kokulu köy" olarak anılan ilçenin Kuyucak köyünde üreticiler yaklaşık 5 bin dekar alanda lavanta üretimi gerçekleştiriyor.

        Kuyucak köyünde hasat dönemiyle birlikte mor renge bürünen tarlalarının içinde oluşturulan renkli konseptlerle yerli ve yabancı misafirler bol bol fotoğraf çekme fırsatı buluyor.

        Lavanta kokularının yayıldığı, mora renge bürünen bölgeyi bu yıl 130 bin turistin ziyaret etmesi bekleniyor.

        Kuyucak köyü Muhtarı İsmail Tezcan, gazetecilere yaptığı açıklamada, lavantaların bölge halkı için bir geçim yolu olduğunu ve bu yıl da lavantaların açmasıyla sezonun başladığını söyledi.

        Köyde üretilen lavantalardan çeşitli ürünlerin elde edildiğini belirten Tezcan, "Köyde lavantanın yağı, demeti ve kuru olarak çeşitli ürünler elde ediliyor. Çiçeklerin açmasıyla bölgede ziyaretçi yoğunluğu yaşanmaya başlandı. Geçen yıl yaklaşık 100 bin ziyaretçiyi ağırladık. Bu yıl hedefimiz 120 ila 130 bin ziyaretçiye ulaşmak." dedi.

        Köyde ağırlıklı olarak "Intermedia" adı verilen hibrit lavanta çeşidinin yetiştirildiğini kaydeden Tezcan, bu türün hızlı geliştiğini, özellikle deterjan, kozmetik ve parfüm sanayisinde kullanıldığını anlattı.

        Tezcan, lavantadan elde edilen yağın yurt dışına da ihraç edildiğini ve bunun bölge için önemli bir gelir sağladığını vurguladı.

        Niğde'den gelerek Kuyucak'ı ziyaret eden Erol Mert ise ilk kez Kuyucak'taki lavanta tarlalarının oluşturduğu atmosferden etkilendiğini belirtti.

        Kuyucak'ın huzurlu bir ortam sunduğunu ifade eden Mert, "Lavantanın kokusu insanı kendine çekiyor. Sessiz, sakin ve doğayla iç içe bir yer. Gerçekten çok beğendik. Bundan sonra fırsat buldukça yeniden gelmek istiyoruz." diye konuştu.

        Kuyucak'ta işletmesi bulunan Muhsin Çelik de ziyaretçilerin yalnızca lavanta tarlalarını görmek için değil, lavantadan üretilen yöresel ürünleri tatmak için de köye geldiğini söyledi.

        Lavantadan üretilen bal, dondurma ve gazoz gibi gıdaların çok beğenildiğini anlatan Çelik, "Ziyaretçiler, lavanta kahvesi, lokum, kolonya ve daha birçok lavantalı ürünü deneyimleme fırsatı buluyor. Şehir hayatının stresinden uzaklaşmak isteyenler için Kuyucak hem doğası hem de ürün çeşitliliğiyle farklı bir deneyim sunuyor." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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