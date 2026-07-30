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        Isparta'da müstakil evde çıkan yangın söndürüldü

        Isparta'da müstakil evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2026 - 23:56 Güncelleme:
        Isparta'da müstakil evde çıkan yangın söndürüldü

        Isparta'da müstakil evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Bahçelievler Mahallesi 3014. Sokak'taki müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve Isparta Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında evdeki eşyalar kullanılamaz hale geldi.

        Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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