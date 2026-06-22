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        Isparta'da tur otobüsüyle çarpışan hafif ticari araçtaki sürücü hayatını kaybetti

        Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde tur otobüsüyle çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü öldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.06.2026 - 11:05 Güncelleme:
        Isparta'da tur otobüsüyle çarpışan hafif ticari araçtaki sürücü hayatını kaybetti

        Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde tur otobüsüyle çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü öldü.

        İbrahim A'nın kullandığı 07 CBT 336 plakalı tur otobüsü ile Furkan Turan Öztürk idaresindeki 32 ABE 697 plakalı hafif ticari araç Alpet Kavşağı'nda çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan ve sağlık ekibince Şarkikaraağaç Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Öztürk, tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

        Tur otobüsünün de Erzincan'dan Burdur'a seyir halinde olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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