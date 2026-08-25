Isparta'da yıllardır atıl duran bina, kitap ve plaklarla yeniden hayat buldu

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde yıllarca kullanılmayan bir bina, iki arkadaşın girişimiyle kitap, plak, kaset ve çeşitli koleksiyonların yer aldığı sanat kafeye dönüştürüldü.

Yeşilada Mahallesi'nde hizmet veren Atayolu Sanat Kafe, ziyaretçilerine yiyecek ve içeceğin yanı sıra kitap okuyup müzik dinleyebilecekleri, nostaljik eşya ve koleksiyonları inceleyebilecekleri bir ortam sunuyor.

Kafe işletmecisi Gamze Göksu, AA muhabirine, mekanı oluştururken insanların yalnızca çay ve kahve içeceği bir işletme yerine kültür ve sanatla iç içe vakit geçirebileceği bir alan oluşturmayı hedeflediklerini söyledi.

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Sanatın yalnızca büyük şehirlerde veya galerilerde yaşatılmasının gerekmediğini belirten Göksu, Eğirdir'de farklı bir atmosfer oluşturmak istediklerini ifade etti.

Uzun yıllar kullanılmayan binayı yenilediklerini anlatan Göksu, mekandaki masa, dolap ve sehpaların önemli bölümünün eski eşyaların yeniden değerlendirilmesiyle yapıldığını kaydetti.

- Eğirdir Gölü kenarına açık hava sineması

Kafenin çevresinde de düzenlemeler yaptıklarını aktaran Göksu, göl kenarındaki alanı değerlendirdiklerini belirtti.

Göksu, ilerleyen dönemde karadan ve göl üzerinde kayıktan izlenebilecek bir açık hava sineması kurmayı planladıklarını, burada nostaljik Türk filmlerinin gösterimini yapmayı düşündüklerini söyledi.

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Kafeyi ziyaret edenlerin de zamanla mekandaki koleksiyona katkı sunduğunu dile getiren Göksu, bazı misafirlerin eski plak, kaset ve ilk baskı kitaplarını getirdiğini anlattı.

Bu eşyaları ticari amaçla toplamadıklarını vurgulayan Göksu, değerlendirilmek üzere ayrılan bazı ürünlerin satışından elde edilen gelirle öğrencilere burs desteği sağladıklarını ifade etti.

Göksu, ilerleyen dönemde yaşlıların sosyalleşebileceği bir "yaşlı oteli" projesini de hayata geçirmek istediklerini belirterek, bunun huzurevi veya bakımevinden farklı bir anlayışla tasarlanacağını kaydetti.

Kafenin diğer sahibi ve koleksiyonların sahibi Gökhan Civcik ise koleksiyonculuğa lise son sınıfta kitap ve kaset biriktirerek başladığını söyledi.

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Emekli jeoloji mühendisi olduğunu belirten Civcik, mesleğinin de etkisiyle zaman içerisinde fosil, ametist, sitrin ve kuvars gibi taşları da koleksiyonuna eklediğini anlattı.

Kendi yaptığı ağaç oymalarından çeşitli ritim ve müzik aletlerinin de mekanda sergilendiğini belirten Civcik, koleksiyonda yaklaşık 5 bin kitap, 3 bin plak ve 2 bin civarında kaset bulunduğunu ifade etti.

Mekanda eski tarihli gazete ve dergiler ile ilk baskı kitapların da yer aldığını aktaran Civcik, burayı klasik anlamda bir kafe olarak görmediklerini dile getirdi.

Ziyaretçilerin koleksiyondaki eserlerden yararlanabildiğini belirten Civcik, insanların burada kitap okuyup müzik dinleyerek zaman geçirebildiğini söyledi.