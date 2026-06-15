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        Ispartalı çiftçi bahçesinde 3 kilo 470 gram mantar buldu

        Isparta'nın Yalvaç ilçesinde çiftçilik yapan emekli devlet memuru Vural Turp, bahçesini temizlerken 3 kilo 470 gram ağırlığında bir mantar buldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.06.2026 - 11:12 Güncelleme:
        Ispartalı çiftçi bahçesinde 3 kilo 470 gram mantar buldu

        Isparta'nın Yalvaç ilçesinde çiftçilik yapan emekli devlet memuru Vural Turp, bahçesini temizlerken 3 kilo 470 gram ağırlığında bir mantar buldu.

        Bağkonak köyünde yaşayan Vural Turp, hobi bahçesinde çalıştığı sırada bulduğu dev mantarı topraktan çıkartarak tarttı. 3 kilo 470 gram ağırlığında ve 30 santmetre genişliğinde olan, puf mantarı olarak bilinen dev mantar görenlerin dikkatini çekti.

        Vural Turp, ilk defa bu büyüklükte bit mantar gördüğünü söyledi.

        Doğal ortamda yetişen mantar, Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekiplerince incelenmeye alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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