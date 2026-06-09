Isparta'nın yaylalarında gül hasadı başladı

Gül yağı üretiminin yaklaşık yüzde 65'inin gerçekleştirildiği Isparta'da, yaylalarda gül hasadına başlandı.



Aksu ve Eğirdir ilçelerindeki yaylalarda yağlık gül çiçeklerinin açmasıyla üreticiler, sabahın ilk ışıklarıyla hasat mesaisi yapıyor.



Aksu ilçesinde yaklaşık 435 dönüm alanda yağlık gül üretimi gerçekleştiriliyor.



İlçede bulunan Sorkun ve Kuzukulağı yaylalarının eteklerinde kurulu Yakaafşar köyünde gül üretimi, bölge halkı için önemli gelir kaynakları arasında yer alıyor.



Gül üreticisi Kurtuluş Korkmaz, AA muhabirine, 8 yıldır gül yetiştiriciliği yaptığını, bu yıl yağışların fazla olması nedeniyle sezonun geç başladığını söyledi.



Yağışların gül rekoltesini olumlu etkilediğini belirten Korkmaz, "3 dönüm bahçem var. Yaklaşık 3 ton gül toplamayı planlıyorum. İnşallah bereketli bir sezon olur." dedi.







