11 yaşındaki Ömer Asaf 9 yıl arayla ikinci kez böbrek nakli oldu

İzmir'de 9 yıl arayla ikinci kez böbrek nakli olan 11 yaşındaki Ömer Asaf Öztürk sağlığına kavuştu.

Aliağa ilçesinde yaşayan Emine ve Ersin Öztürk çiftinin ikinci çocuğu Ömer Asaf, 2015 yılında 6,5 aylıkken ve 1300 gram olarak dünyaya geldi.

Doğumun ardından yapılan kontrollerde bebeğin böbreğinin anne karnında gelişmediğini belirleyen doktorlar, diyaliz tedavisine başladı.

Ömer Asaf, ilk böbrek nakli için 2 yaşında ameliyat masasına yattı. Babasının kuzeninden alınan böbrek Ömer Asaf'a nakledildi.

Çocuğun sağlık durumu, nakledilen böbrekte 7 yıl sonra yetmezlik başlaması nedeniyle yeniden kötüleşmeye başladı. Ömer Asaf, 2 yıl önce evde hemodiyaliz tedavisi görmeye başladı, kadavradan nakil listesine alındı.

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Ömer Asaf'ı hayata bağlayan haber yaklaşık bir ay önce geldi. Çocuk, Çiğli'deki özel bir hastanede yapılan böbrek nakliyle tekrar sağlığına kavuştu.

- "Hayallerim gerçek oldu"

Ömer Asaf Öztürk, gazetecilere, böbrek nakli ameliyatının ardından ağrılarının azaldığını söyledi.

Kadavradan uygun böbreğin bulunduğunu öğrendiğinde çok mutlu olduğunu belirten Öztürk, "Hayallerim gerçek oldu. Kateterden de kurtuldum. En çok kuzenimle dışarı çıkmak istiyorum. Allah böbrek nakli bekleyen herkese nasip etsin." dedi.

Anne Emine Öztürk ise babasının ve kendisinin de böbrek nakli ameliyatı olduğunu, oğlunun da aynı sorunları yaşadığını anlattı.

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Oğlunun 3 yıldır kadavradan nakil beklediğini ifade eden Öztürk, şöyle konuştu:

"Hiç umutsuzluğa kapılmadık. Ömer, Türkiye'de tek ev hemodiyaliz hastası çocuktu. Ayın 27'sinde bir umutla telefonumuz çaldı. 2 yıldır telefonum yastığımın altında uyuyorum. Bunu yaşamayan bilmez. Kimsenin organları topraklar altında çürümesin. Umut olsunlar. Bir çocuğun hayatına dokundular. Onun gibi birçok arkadaşı organ bekliyor. Umarım daha çok organ nakli olur. Kadavradan nakil oldu sevinemiyorum çünkü gelen böbreği düşünüyoruz. Orada bir can gitti, bize bir can geldi. İçimizde bunun hüznü var."

Anne Öztürk, oğlunun nakil olacağını öğrendiğinde kendisine sarılarak ağladığını dile getirdi.

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Hastanede görevli Çocuk Nefrolojisi Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Keskinoğlu ise nakledilen ilk böbrekte kronik rejeksiyon (organ reddi) geliştiğini, bu nedenle böbrek yetmezliği görüldüğünü kaydetti.

Hastanenin böbrek nakli sorumlusu Uzm. Dr. Işık Özgü de nakledilen böbreğin iyi çalıştığını, Ömer Asaf'ın kısa sürede sağlığına kavuştuğunu belirtti.