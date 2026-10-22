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        Haberler Yerel Haberler İzmir Haberleri Dostluk ezgileri İzmir'de yankılandı Notalarla kurulan dostluk köprüsü Yaşar Üniversitesinde Türkiye-Portekiz dostluğuna müzikle selam

        Dostluk ezgileri İzmir'de yankılandı Notalarla kurulan dostluk köprüsü Yaşar Üniversitesinde Türkiye-Portekiz dostluğuna müzikle selam

        Yaşar Üniversitesi Senfoni Orkestrası, Portekiz'in dünyaca ünlü piyanisti Bernardo Santos ile yeni akademik yıla merhaba dedi. Türkiye ve Portekiz 100'üncü Dostluk Yılı dolayısıyla Portekiz Ankara Büyükelçiliği'nin katkılarıyla gerçekleşen konserde müziğin sınırları aşan evrensel diliyle, muhteşem ezgiler dostluk için yankılandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.10.2026 - 10:16 Güncelleme:
        Dostluk ezgileri İzmir'de yankılandı Notalarla kurulan dostluk köprüsü Yaşar Üniversitesinde Türkiye-Portekiz dostluğuna müzikle selam

        Yaşar Üniversitesi Senfoni Orkestrası, Portekiz'in dünyaca ünlü piyanisti Bernardo Santos ile yeni akademik yıla merhaba dedi. Türkiye ve Portekiz 100'üncü Dostluk Yılı dolayısıyla Portekiz Ankara Büyükelçiliği'nin katkılarıyla gerçekleşen konserde müziğin sınırları aşan evrensel diliyle, muhteşem ezgiler dostluk için yankılandı.

        Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde düzenlenen Yaşar Üniversitesi Senfoni Orkestrası 20262027 Akademik Yıl Açılış Konseri'ni, Yaşar Üniversitesi Öğretim Üyesi Şef Prof. Mehmet Can Özer yönetti.

        Orkestra eşliğinde piyanist Bernardo Santos, Portekizli klasik dönem bestecisi Joo Domingos Bomtempo'nun Piyano Konçertosu No. 3 Sol Minör Op. 7 eserini etkileyici bir yorumla seslendirdi. Programda ayrıca Muammer Sun'un "Yurt Renkleri" ve Ferit Tüzün'ün "Esintiler" isimli eserleri dinleyenlerden büyük beğeni aldı.

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        20262027 Akademik Yıl Açılış Konseri'ne Portekiz Ankara Büyükelçiliği Müsteşarı Rosa Tavares, Yaşar Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Ahmet Yiğitbaşı, Yaşar Holding İcra Başkanı Dr. Mehmet Aktaş ve Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Levent Kandiller ile çok sayıda sanatsever katıldı.

        Dünyaca ünlü isimler

        Yaşar Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı ve Portekiz İzmir Fahri Konsolosu Ahmet Yiğitbaşı, üniversitenin akademik yılı açılışı ve TürkiyePortekiz 100. Dostluk Yılı vesilesiyle buluşmanın çok daha özel bir anlam taşıdığını belirterek, "Bu yıl, iki ülke arasındaki köklü bağları temsil eden, Türkiye ve Portekiz 100. Dostluk Yılı'nı kutluyoruz. Müziğin birleştirici ve sınırları aşan evrensel diliyle, bu kıymetli dostluğu sahnemizde yaşatmaktan ve bu anlamlı geceye ev sahipliği yapmaktan büyük bir memnuniyet duyuyoruz." dedi.

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        Yiğitbaşı sözlerini şöyle sürdürdü: "Yaşar Üniversitesi Senfoni Orkestramız, 2006 yılında, Kurucumuz ve Onursal Başkanımız merhum Sayın Selçuk Yaşar'ın vizyonu ve girişimleriyle kuruldu. Son 10 yıldır da verdiği konserlerle, İzmirli sanatseverlerin vazgeçilmez buluşma noktalarından biri hâline geldi. Bu vesileyle Kurucumuz Sayın Selçuk Yaşar'ı bir kez daha minnet, şükran ve rahmetle anıyoruz. Senfoni Orkestramız, bu sahnede bugüne kadar dünyaca ünlü pek çok değerli sanatçıyı ağırladı. Suna Kan, İdil Biret, Ruşen Güneş, Gülsin Onay, Alexander Rudin, Şefika Kutluer ve Kerem Görsev aklıma ilk gelen değerli isimler. Bilim ve sanatın ışığında, daha nice akademik yıl açılış konserlerinde bir arada olmayı diliyorum."

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        Asırlık dostluk

        Portekiz Ankara Büyükelçiliği Müsteşarı Rosa Tavares de, "Bu akşamki konser yalnızca iki cumhuriyet arasındaki bir asırlık diplomatik ilişkiyi değil; önümüzdeki yıllarda da büyümeye devam etmesini umduğumuz kültürel alışverişi, karşılıklı anlayışı ve dostluğu da kutluyor." dedi.

        Rosa Tavares Büyükelçilik adına; Yaşar Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı ve Portekiz'in İzmir Fahri Konsolosu Ahmet Yiğitbaşı'na, Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Levent Kandiller'e ve bu akşamın gerçekleşmesine katkı sunan sanatçı ve emeği geçen herkese teşekkürlerini sundu.

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