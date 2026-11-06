Dünyaca ünlü Göztepeli yıldızla İzmir'e ilgi artacak

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Göztepe Spor Kulübü Onursal Başkanı Mehmet Sepil ve Göztepe forması giyen dünyaca ünlü Çinli voleybolcu Yushan Zhuang’ı ağırladı. Görüşmede, Zhuang’ın uluslararası tanınırlığından yararlanarak İzmir’i dünyaya tanıtacak projeler geliştirilmesi gündeme geldi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Göztepe Spor Kulübü Onursal Başkanı Mehmet Sepil ve Çin milli takımının yanı sıra sarıkırmızılı formayla Türkiye Kadınlar Voleybol Ligi’nde mücadele eden Yushan Zhuang’ı ağırladı. İzmir Sanat’taki buluşmaya İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Berkhan Alptekin ve Göztepe yöneticileri de katıldı.

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Ziyarette öne çıkan konu ise transferinin üzerinden geçen bir buçuk aylık sürede kente hızla uyum sağlayan ve sosyal medyadaki geniş takipçi kitlesiyle dikkat çeken dünyaca ünlü smaçör Yushan Zhuang aracılığıyla İzmir’in uluslararası alanda tanıtımına katkı sağlanması oldu.

Başkan Tugay’la sohbeti sırasında İzmir’i sevdiğini söyleyen Zhuang, kente kısa sürede alıştığını ve İzmir’de yaşamaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Film ve kısa video serisi gündeme geldi

Göztepe Onursal Başkanı Sepil, Çinli yıldız isimle İzmir’i dünyaya tanıtmayı amaçladıklarını belirtti. İzmir’in tarihi ve kültürel zenginliğinin Çinli ziyaretçilere sunulabileceğini aktaran Başkan Sepil, Japon futbolcu Kuryu Matsuki’yle yakalanan uluslararası ilgiyi örnek göstererek başarının bir benzerinin Zhuang ile de elde edilebileceğini ifade etti. Buluşmada, kentteki çeşitli mekanları ziyaret eden ve özellikle sosyal medyada milyonlarca takipçisi olan Zhuang’ın gözünden film ve kısa video serisinin hazırlanması da gündeme geldi.

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"İzmir yaşamak için çok güzel bir şehirdir"

Projeyi heyecan verici bulduğunu belirten Başkan Tugay, "Güzel düşünülmüş. Elimden gelen katkıyı koymak isterim. Yushan İzmir’e hoş gelmiş. Çok iyi bir takıma ve kulübe geldi. Göztepe Türkiye’nin en iyi, köklü kulüplerindendir. İzmir de yaşamak için çok güzel bir şehirdir. Mutlu olacağını düşünüyorum. Başarılar diliyorum" dedi. Kendisine Zhuang’ın 8 numaralı forması hediye edilen Başkan Tugay, maçlara giderek takımı tribünde de desteklemek istediğini dile getirdi.