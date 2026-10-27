İzmir'de kaçak etil alkol operasyonu

İZMİR'in Bornova ilçesinde, jandarmanın bir iş yerine düzenlediği operasyonda, toplam 21 bin 20 litre kaçak etil alkol ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbarat çalışmasıyla, Bornova ilçesinde kaçak alkollü içki yapımında kullanılan etil alkol satışı yapıldığını belirledi. Bunun üzerine önceki gün A.O.T.'ye ait iş yerinde arama yapıldı. Aramada 10 farklı tank içerisinde toplamda 21 bin 20 litre etil alkol olduğu değerlendirilen sıvı madde ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 şüpheli hakkında adli işlem uygulandı.