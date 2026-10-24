İzmir'de toprağa gömülü 17 bin 528 sentetik ecza ele geçirildi 2 gözaltı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince, Torbalı ilçesinde çalışmalar gerçekleştirildi. Bu çalışmalar kapsamında, toprağa gömülü 17 bin 528 sentetik ecza ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

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