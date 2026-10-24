İzmir'de toprağa gömülü 17 bin 528 uyuşturucu hap ele geçirildi
İzmir'in Torbalı ilçesinde toprağa gömülü 17 bin 528 uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Giriş: 24.10.2026 - 00:29 Güncelleme:
İzmir'in Torbalı ilçesinde toprağa gömülü 17 bin 528 uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şubeleri ekiplerince ilçede çalışma yürütüldü.
Ekipler, toprağa gömülü 17 bin 528 uyuşturucu hap ele geçirdi, 2 şüpheliyi suçüstü yakaladı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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