İzmir'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı
İzmir'de iki ilçede düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
İzmir'de iki ilçede düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında Güzelbahçe ilçesi Payamlı Mahallesi'ndeki bir adrese baskın gerçekleştirdi.
Aramalarda 5 kilo 20 gram esrar ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Tire ilçesi TOKİ Mahallesi'nde bir eve düzenlenen operasyonda ise 1616 uyuşturucu hap ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen para bulundu, 2 şüpheli yakalandı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı tutuklandı.
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