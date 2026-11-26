3'üncü Lig 2'nci Grup'ta üst üste 6 galibiyet alarak zirve yarışını sürdüren Karşıyaka'da genç kaleci Burak Tuğ, sergilediği performansla takımın başarısındaki önemli isimlerden biri oldu. Yeşil-kırmızılı kulübün sezon başında Etimesgut SK'dan kadrosuna kattığı 21 yaşındaki file bekçisi, ligde oynanan 13 maçın tümünde 90'ar dakika görev yapan tek oyuncu olarak dikkat çekti.

Karşıyaka bu periyotta kalesinde 9 gol görerek en az gol yiyen 3'üncü takım konumunda yer alırken; bu performansta defans oyuncularıyla birlikte Burak'ın yaptığı kritik kurtarışlar da etkili oldu. Genç eldiven 5 müsabakada kalesini gole kapatırken, hiçbir maçta 2'den fazla gol yemeyerek alkış topladı.