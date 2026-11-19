Millî Savunma Bakanlığı, TürkiyeKatar Ortak Savunma Anlaşması kapsamında, taraflardan birine yönelik dış kaynaklı silahlı saldırı halinde sağlanabilecek desteğin, ilgili tarafın açık talebi üzerine ve karşılıklı mutabakatla belirleneceğini açıkladı.

Millî Savunma Bakanlığının Haftalık Basın Bilgilendirme Toplantısı, NATO EDGE 2026 kapsamında İzmir Fuar Merkezi’nde gerçekleştirildi. Millî Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, toplantıda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Aktürk, 12 Kasım’da Malatya’da S70 tipi helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan Kara Pilot Binbaşı Erdem Çimen, Kara Pilot Binbaşı Orhun Pınar, Teknisyen Astsubay Kıdemli Üstçavuş Hüseyin Zehir ve Teknisyen Astsubay Kıdemli Çavuş Serkan Önder ile 13 Kasım’da görevi başında rahatsızlanarak şehit olan Mühimmat Er Kağan Öcal’a Allah’tan rahmet, ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetlerine ve Türk milletine başsağlığı ve sabır diledi.

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NATO EDGE 2026’ya 284 firma katıldı

NATO Muhabere ve Bilgi Ajansı (NCIA) sorumluluğunda iki yılda bir düzenlenen NATO EDGE’in bu yıl Genelkurmay Başkanlığı koordinasyonunda 1719 Kasım tarihlerinde İzmir’de gerçekleştirildiğini belirten Aktürk, "30’u yerli olmak üzere toplam 284 firmanın yer aldığı etkinlik, bugüne kadar düzenlenen NATO EDGE faaliyetleri arasında hem firma hem de katılımcı sayısı bakımından en yüksek katılıma ulaşmıştır" dedi.

Etkinlikte NATO’nun teknolojik ihtiyaçları ile savunma sanayisiyle iş birliği imkânlarının ele alındığını belirten Aktürk, uydu muhaberesi, bulut teknolojileri, siber güvenlik, birlikte çalışabilirlik ve yapay zekâ alanlarındaki gelişmelerin değerlendirildiğini kaydetti. Aktürk, "Ülkemizin ev sahipliğinde gerçekleştirilen NATO EDGE 2026’nın, Türk savunma sanayisi firmalarının NATO nezdindeki görünürlüğünün artırılmasına, uluslararası iş birliği fırsatlarının geliştirilmesine ve firmalarımızın NATO tedarik süreçlerine katılımının güçlendirilmesine önemli katkılar sağlaması beklenmektedir" diye konuştu.

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3 PKK’lı terörist teslim oldu

Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetlerinin yürüttüğü faaliyetler kapsamında hafta içinde 3 PKK’lı teröristin daha teslim olduğunu açıkladı.

Hudutlarda 475 kişi yakalandı

Aktürk, hudutlardan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2’si terör örgütü mensubu 475 kişinin yakalandığını, bin 337 kişinin ise hududu geçemeden engellendiğini bildirdi. Aktürk, "Böylece 1 Ocak’tan bugüne kadar, sınırlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 16 bin 321, engellenen kişi sayısı da 64 bin 233 olmuştur" dedi. Aktürk, Edirne ve Hakkâri hudut hatlarında hafta içinde yapılan arama ve taramalarda yaklaşık 74 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildiğini kaydetti.

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TürkiyeMısır Deniz Kuvvetleri İş Birliği Toplantısı 2327 Kasım’da yapılacak

Türk Silahlı Kuvvetlerinin uluslararası görevler ve ikili ilişkiler kapsamında barışın tesisi ve istikrarın sürdürülmesine katkı sunduğunu belirten Aktürk, "2327 Kasım tarihleri arasında Mısır’da ‘2’nci TürkiyeMısır Deniz Kuvvetleri İş Birliği Toplantısı’ icra edilecektir" dedi.

Aktürk, Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler’in 19 Kasım’da Ukrayna Gönüllüler Koalisyonu Zirvesi kapsamında Almanya’ya resmî ziyarette bulunduğunu bildirdi. Aktürk, Deniz Kuvvetleri Komutanı’nın da İngiliz mevkidaşının resmî davetlisi olarak 2124 Kasım tarihlerinde İngiltere’yi ziyaret etmesinin planlandığını kaydetti.

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"Nasser Hastanesine düzenlenen saldırı, uluslararası hukukun bir diğer ihlalidir"

Filistin’deki duruma ilişkin değerlendirmelerde bulunan Aktürk, "Uluslararası toplumun gözleri önünde Filistin’de yaşanan insanlık dramı her geçen gün ağırlaşmaktadır" dedi. İsrail’in bugüne kadar 75 binden fazla sivili öldürdüğünü ve hastaneleri, okulları ve kampları bilinçli olarak bombaladığını belirten Aktürk, "Son olarak Han Yunus’taki Nasser Hastanesine düzenlenen saldırı, uluslararası hukukun bir diğer ihlalidir" ifadelerini kullandı.

Filistin halkının güvenliği ile barış ve istikrarın sağlanması için uluslararası topluma adım atma çağrısında bulunan Aktürk, "Bu vesileyle, kardeş Filistin Devleti’nin kuruluşunun 38’inci yıl dönümünü kutluyoruz. 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız, egemen ve coğrafi bütünlüğe sahip bir Filistin Devleti’nin tesisine yönelik desteğimiz devam etmektedir" diye konuştu.

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Tatbikat takvimi açıklandı

Aktürk, İngiltere’deki Dynamic Mastermind2026 Tatbikatı’nın 19 Kasım’da, Doğu Akdeniz’deki Mavi Balina ve Azerbaycan’daki Sonsuzluk tatbikatlarının 20 Kasım’da tamamlanacağını bildirdi. Aktürk, Bulgaristan’daki NATO Tracia Tatbikatı’nın 26 Kasım’da, Polonya’daki NATO Noble Jolt Lojistik Tatbikatı’nın ise 27 Kasım’da sona ereceğini kaydetti.

Somali Deniz Görev Grubu’na destek vermek ve Somali’ye lojistik nakliyat sağlamak üzere bölgede bulunan gemilere ilişkin Aktürk, "TCG Göksu, TCG Gelibolu ve TCG Yzb. Güngör Durmuş gemilerimizin ise 20 Kasım’da ülkemize dönüş intikaline başlaması planlanmaktadır" dedi.

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Aktürk, Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı muharip ve destek uçaklarının 19 Kasım’da Karadeniz’de eğitim uçuşu gerçekleştireceğini bildirdi. Aktürk, 19 Kasım17 Aralık tarihlerinde düzenlenecek Mısır Taktik Liderlik Programı (TLP) Eğitimi kapsamında Konya’daki 3’üncü Ana Jet Üs Komutanlığından 3 F16’nın Mısır’a intikal edeceğini kaydetti.

ALPAYD’nin saha testleri tamamlandı

Kara Kuvvetleri Komutanlığınca Zırhlı Tanksavar AracıUMTAS CİRİT (ZTAUC) Silah Sistemi ile Sırt Tipi Karıştırma Sistemi’nin muayene ve kabul faaliyetlerinin tamamlandığını bildiren Aktürk, "MKE tarafından geliştirilen, mayınlı arazilerde geçit açmak amacıyla karada kullanılan ALPAY sisteminin ilk hava versiyonu ALPAYD’nin, piyade birliklerinin güvenli geçişini sağlamak üzere insansız hava aracıyla (dron) görev yapmasına yönelik saha testleri başarıyla tamamlanmıştır" dedi.

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Muvazzaf astsubay başvuruları 23 Kasım’da sona erecek

Aktürk, 2026 yılı bando sınıfı muvazzaf astsubay adaylığı ve muvazzaf astsubay alımı için başvuruların 23 Kasım’da sona ereceğini bildirdi. Engelliler ile terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralananlara yönelik sürekli işçi alımı başvurularının ise 2327 Kasım tarihlerinde alınacağını belirtti.

TürkiyeKatar Ortak Savunma Anlaşması

Millî Savunma Bakanlığı, toplantıya ilişkin sorucevap açıklamasında Türkiye ile Katar arasında imzalanan Ortak Savunma Anlaşması’nın iki ülkenin egemenlik ve toprak bütünlüğünün korunmasını, savunma alanındaki iş birliğinin geliştirilmesini, caydırıcılığın artırılmasını ve bölgesel barış ile istikrara katkı sağlanmasını amaçladığını bildirdi.

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Bakanlık, "Anlaşma kapsamında, taraflardan birine yönelik dış kaynaklı silahlı saldırı hâlinde sağlanabilecek destek, ilgili tarafın açık talebi üzerine, Birleşmiş Milletler Şartı’nın 51’inci maddesi çerçevesinde ve karşılıklı mutabakatla belirlenecektir. Bu çerçevede anlaşma, herhangi bir saldırı durumunda doğrudan asker gönderilmesi yönünde otomatik bir yükümlülük doğurmamaktadır" açıklamasında bulundu.

Anlaşmanın uygulanmasına ilişkin siyasi kararların, iki ülkenin dışişleri ve savunma bakanları veya yetkilendirdikleri temsilcilerden oluşan Yüksek Stratejik Konseyde mutabakatla alınacağı belirtilen açıklamada, "Hâlihazırda anlaşma kapsamında personel, askerî kuvvet veya mali kaynak tahsisine ilişkin bağlayıcı bir karar bulunmamaktadır. Olası ortak faaliyetlerin maliyet ve gider paylaşımı, Yüksek Stratejik Konsey tarafından belirlenecektir" ifadelerine yer verildi.

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Bakanlık, anlaşmanın müşterek eğitim ve tatbikatlar, personel değişimi, birlikte çalışabilirlik, savunma sanayisinde ortak üretim ve teknoloji geliştirme alanlarında mevcut iş birliğinin güçlendirilmesini öngördüğünü bildirdi. Türkiye’nin NATO kapsamındaki hak ve yükümlülüklerinin saklı tutulduğu ve anlaşmanın yürürlüğe girmesinden itibaren 10 yıllık ilk dönemin ardından belirlenen koşullar çerçevesinde beşer yıllık dönemlerle uzayacağı kaydedildi.

S70 helikopterinin kaza kırımına ilişkin inceleme sürüyor

Millî Savunma Bakanlığı, 12 Kasım’da Malatya’da S70 tipi helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu 4 askerin şehit olduğunu hatırlattı. Bakanlık, kazanın nedenini belirlemek üzere görevlendirilen idari tahkikat heyeti ile Kaza Kırım Ekibi’nin olayın hemen ardından bölgeye intikal ederek çalışmalara başladığını bildirdi. Açıklamada, "Olayla ilgili detaylı inceleme ve araştırmalar devam etmektedir. Kaza kırım nedeni, yürütülen incelemelerin tamamlanmasının ardından belirlenecektir" ifadelerine yer verildi.

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C130 incelemesinde son aşamaya gelindi

Millî Savunma Bakanlığı, 11 Kasım 2025’te Gürcistan’da düşen ve 20 askerin şehit olduğu C130 uçağına ilişkin teknik incelemede son aşamaya gelindiğini bildirdi. Bakanlık, "Uçağın ana üreticisi olan Lockheed Martin firması tarafından üzerinde inceleme yapmak maksadıyla bazı ilave parçalar talep edilmiştir. Firmanın incelemelerini tamamlamasının ardından kazanın sebebine ilişkin nihai rapor kamuoyuyla şeffaf bir şekilde paylaşılacaktır" açıklamasında bulundu.