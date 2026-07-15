Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kahramanmaraş Haberleri 15 Temmuz şehidi Niyazi Ergüven, Kahramanmaraş'taki kabri başında anıldı

        15 Temmuz şehidi Niyazi Ergüven, Kahramanmaraş'taki kabri başında anıldı

        Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Gölbaşı'ndaki Özel Harekat Daire Başkanlığı'na düzenlenen bombalı saldırıda şehit olan polis memuru Niyazi Ergüven, Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesindeki kabri başında anıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.07.2026 - 14:39 Güncelleme:
        15 Temmuz şehidi Niyazi Ergüven, Kahramanmaraş'taki kabri başında anıldı

        Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Gölbaşı'ndaki Özel Harekat Daire Başkanlığı'na düzenlenen bombalı saldırıda şehit olan polis memuru Niyazi Ergüven, Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesindeki kabri başında anıldı.

        Türkoğlu Şehitliği'nde düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dua edildi ve şehidin mezarına karanfiller bırakıldı.

        Anma törenine şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Türkoğlu Kaymakamı Mustafa Nevzat Mercan, kurum amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, şehit yakınları, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

        Programın ardından Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Ali Gemalmaz ve İl Emniyet Müdürü Hasan Yiğit, şehit polis memuru Niyazi Ergüven'in annesi Saadet Ergüven'i evinde ziyaret etti.

        Vali Ünlüer ve beraberindeki heyet, daha sonra 15 Temmuz gazileri Hacı Demirci, Serkan Yeşilay ile gazi polis memuru Mücahit Türkoğlu'nu evlerinde ziyaret ederek fedakarlıkları dolayısıyla teşekkürlerini iletti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Meclis'te
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Meclis'te
        96 cm² ile geleceği kurtardı
        96 cm² ile geleceği kurtardı
        UNUTULMAZ
        UNUTULMAZ
        "Minnet ve şükranla anıyoruz"
        "Minnet ve şükranla anıyoruz"
        ABD, İran'a yeni bir saldırı dalgası başlattı
        ABD, İran'a yeni bir saldırı dalgası başlattı
        4.3 milyar liralık deprem bağışı ve borsa itirafı
        4.3 milyar liralık deprem bağışı ve borsa itirafı
        Ece Güner’in ifadesi ortaya çıktı
        Ece Güner’in ifadesi ortaya çıktı
        Orman yangını! Alevler trafiği durdurdu
        Orman yangını! Alevler trafiği durdurdu
        İngiltere'de gençlerin sosyal medya kullanımına gece kısıtlaması
        İngiltere'de gençlerin sosyal medya kullanımına gece kısıtlaması
        Vergi borçlarına düşük faizli 72 aya kadar taksit
        Vergi borçlarına düşük faizli 72 aya kadar taksit
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        Sedan otolarda vedalar devam ediyor
        Sedan otolarda vedalar devam ediyor
        340 yıldır çözülemeyen mutfak krizi
        340 yıldır çözülemeyen mutfak krizi
        Türkiye'den tarihi başarı
        Türkiye'den tarihi başarı
        Özgür Özel'den 'yeni parti' mesajı
        Özgür Özel'den 'yeni parti' mesajı
        İstanbul'da maaşlar yüksek mi?
        İstanbul'da maaşlar yüksek mi?
        İddia: Trump İran'a saldırılara ilişkin toplantı yaptı
        İddia: Trump İran'a saldırılara ilişkin toplantı yaptı
        Beşiktaş'a bir Belçikalı daha!
        Beşiktaş'a bir Belçikalı daha!
        'Batman' tatilde
        'Batman' tatilde
        Plajda yeni furya: Fake kas
        Plajda yeni furya: Fake kas

        Benzer Haberler

        Yazıcıoğlu ailesinin avukatı: Etkin irade soruşturmaya yansımış durumda
        Yazıcıoğlu ailesinin avukatı: Etkin irade soruşturmaya yansımış durumda
        Kahramanmaraş'ta 15 Temmuz anma etkinlikleri şehitlik ziyaretiyle başladı
        Kahramanmaraş'ta 15 Temmuz anma etkinlikleri şehitlik ziyaretiyle başladı
        Kahramanmaraş'ta 4.2 büyüklüğünde deprem
        Kahramanmaraş'ta 4.2 büyüklüğünde deprem
        GÜNCELLEME - Kahramanmaraş'ta 4,2 büyüklüğünde deprem
        GÜNCELLEME - Kahramanmaraş'ta 4,2 büyüklüğünde deprem
        Kahramanmaraş'ta 4.2 büyüklüğünde deprem
        Kahramanmaraş'ta 4.2 büyüklüğünde deprem
        Onikişubat Belediyesi'nin yaz okulu başladı
        Onikişubat Belediyesi'nin yaz okulu başladı